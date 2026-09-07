Stadtenaar René wint 102.000 euro in televisieshow

In de televisieuitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht op zondag 6 september 2026 heeft René (54) uit Stad aan ’t Haringvliet € 102.000 gewonnen. De opname vond plaats met 49 andere dorpsbewoners uit Stad.

Uiteindelijk accepteert René een bod van € 102.000 van de bank. Over de bestemming van de eventuele prijs hoeft zijn vrouw Karin niet lang na te denken: “René is al twee jaar aan het verbouwen. De buitenkant moet nog af, dus dat kunnen we dan laten doen.” Ook wil het stel genieten van een vakantie in Turkije.

Tijdens de finale van het Kofferspel moet hij een koffer kiezen uit 26 exemplaren. In elke koffer zit een bedrag tussen € 0,01 en € 5.000.000. Hij gaat voor nummer acht omdat zijn dochter Amber op acht december jarig is. Door daarna andere koffers te openen, worden er steeds meer bedragen weggestreept. Het doel is om lage bedragen weg te spelen, want na elke ronde doet de bank een geldbedrag-bod om de koffer van de finalist te kopen. De kandidaat kiest telkens tussen het bod accepteren of verder spelen. Wie tot het einde doorgaat, wint de inhoud van de allereerst gekozen koffer.

Opnamedag

Ook 49 andere dorpsbewoners hadden een uitnodiging gehad om mee te doen aan de uitzending en kans te maken op een miljoenenprijs. Eén van hen is inwoonster Anniek van Zadelhoff. Ze blikt terug op de opnamedag. “Wie er precies allemaal waren uitgenodigd, wisten we eigenlijk niet. Dat maakte de aankomst meteen extra leuk. Bij binnenkomst was het steeds: hé, jij ook?! En: ooooh, zíj zijn er ook!”

Volgens haar gingen de gesprekken aan tafel al snel over wat als er inderdaad iemand uit het Stadse publieksvak werd gekozen om mee te doen. Ook latere winnaar René zat aan haar tafel. Voor zijn vrouw hoefde al het gedoe voor de camera niet zo, zij bleef liever in het publiek zitten.

De Flakkeeënaers mochten in vak 1 plaatsnemen. “Pal naast de beroemde koffertjestrap. Overal camera’s, lampen en techniek en ineens zit je midden in het decor dat je normaal alleen vanaf de bank ziet”, vertelt Anniek. “En natuurlijk was het ook ontzettend leuk om Linda de Mol eens van dichtbij aan het werk te zien en het programma mee te maken. En tussen vakken uit onder andere Amsterdam en Leeuwarden zat daar ineens ons kleine Stad aan ’t Haringvliet. Dat was toch wel heel tof.”

Zeker omdat er bij een dorp als Stad veel bekende gezichten zijn, ontstond er volgens haar een leuke sfeer. “Zwaaien, aanmoedigen en elkaar nóg een beetje gekker maken. Een klein dorp kan blijkbaar behoorlijk veel geluid produceren. Bij de allereerste vraag waarmee een plek in de finale verdiend kon worden, had onze eigen tafelgenoot René het antwoord als allersnelste goed. Nou toen ging het Stadse dak eraf.”

Voor de rest van het vak bleef het bij de publieksprijs, maar dat mocht de pret niet drukken. “We hebben geklapt tot onze handen zeer deden, geschreeuwd tot onze stemmen het bijna begaven en volgens mij duidelijk genoeg gemaakt uit welk vak we kwamen.”