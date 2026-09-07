Zwembad De Staver mogelijk vanaf mei 2027 tijdelijk dicht

Zwembad De Staver in Sommelsdijk sluit mogelijk op 3 mei 2027 tijdelijk voor sloop en nieuwbouw. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op donderdag 17 september 2026.

De gemeenteraad besloot in juli 2025 dat een van de twee zwembaden vanaf januari 2027 zou sluiten. Het college kiest nu voor De Staver. Door het gebouw eerst te sluiten en daarna te slopen, ontstaat op de locatie ruimte voor de nieuwbouw. Volgens het college kan daardoor een eenvoudiger bouwplan worden gemaakt en is de kans groter dat de kosten binnen het beschikbare budget blijven.

De Gooye in Dirksland blijft vanaf de sluiting van De Staver open totdat het nieuwe zwembad in Sommelsdijk klaar is. Daarna sluit De Gooye definitief. De tijdelijke sluiting van De Staver is onderdeel van de plannen voor de sloop van het huidige gebouw en de bouw van een nieuw zwembad.

Eind januari 2027 worden naar verwachting de plannen van de bedrijven die aan de aanbesteding meedoen ingediend. Zij leveren ontwerpen en prijsvoorstellen voor het nieuwe zwembad en de andere ruimtes in het complex. Ook de ruimtes die nodig zijn ter vervanging van Het Prieel worden daarin meegenomen.

De bowlingbaan maakt volgens het voorstel eveneens deel uit van de nieuwbouw. De huidige baan wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats moet een bowlingbaan met zes banen komen. De gemeente verwacht dat deze baan minder onderhoud nodig heeft.

Gevolgen

De tijdelijke sluiting van De Staver heeft gevolgen voor zwemlessen, zwemverenigingen, scholen en mensen die er recreatief zwemmen. De drie zwemverenigingen hebben aangegeven dat een sluiting op 3 mei gevolgen heeft voor het lopende wedstrijdseizoen. Zij willen dat het zwembad tot de zomervakantie van 2027 openblijft.

De gemeente overlegt hierover met de verenigingen en SRGO. Daarbij wordt gekeken hoe de zwemuren na de sluiting kunnen worden verdeeld. Ook wordt onderzocht of het buitenbad van ’t Zuiderdiep in Stellendam langer open kan blijven en of het water daar kan worden verwarmd.

Het Prieel en het horecagedeelte van De Staver blijven na de sluiting van het zwembad voorlopig open. Zij sluiten zodra de werkzaamheden voor de nieuwbouw beginnen.

Glijbaan

Het nieuwe zwembad moet een 25-meterbad met zes banen en een multifunctioneel bad krijgen. De gemeenteraad heeft daarnaast gevraagd om de kosten van een familieglijbaan mee te nemen in de voorstellen van de bedrijven. Later wordt besloten of die glijbaan er daadwerkelijk komt.