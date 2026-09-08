Surfen met een lichamelijke uitdaging, het kan in Ouddorp

Foto: Bibian Mentel Foundation

Van 9 tot en met 13 september 2026 komen de Summer Games van de Bibian Mentel Foundation naar Ouddorp. Tien deelnemers met verschillende lichamelijke uitdagingen komen samen om te sporten en mentaal sterker naar huis te gaan.

Bibian Mentel was paralympisch snowboardster en won drie gouden medailles. In 2001 moest haar onderbeen worden geamputeerd vanwege botkanker. Ze kreeg daarna meerdere keren de diagnose kanker. In 2018 beëindigde ze haar carrière en richtte ze zich op haar Mentelity Foundation, die kinderen en jongvolwassenen met een beperking wil helpen om te sporten. Ze overleed in maart 2021 op 48-jarige leeftijd. Lichamelijke uitdaging

Jacqueline van der Linde van de Bibian Mentel Foundation spreekt bij de deelnemers liever niet van een beperking, maar van “een lichamelijke uitdaging”. Volgens haar wordt een beperking je opgelegd. “Iets is je overkomen, maar je bepaalt zelf wat het met je doet. Of je ermee gaat dealen of niet.”

Het is de tweede keer dat de Summer Games in Ouddorp plaatsvinden. De foundation organiseert ieder jaar wintergames, met snowboarden als belangrijkste sport. Tijdens de terugreis van de editie van 2024 ontstond het idee om ook een zomerevenement te organiseren. Via Natural High bij de Brouwersdam werd een geschikte plek gevonden. De tien deelnemers kunnen kiezen uit golfsurfen, kitesurfen en wingfoilen. In hun gekozen sport krijgen ze iedere dag les. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals de pizza Movie Night en de Mentelity Magic avond. Daar is aandacht voor de mentale gezondheid en keuzes die deelnemers maken of juist niet in het dagelijks leven. “Hier is een vrijwilliger aanwezig met ervaring in coaching en loopbaanbegeleiding. Ook praten we over waar iemand naartoe wil of waarom je doet wat je doet.” Meer dan sporten

Jacqueline houdt zich naast de begeleiding bezig met de voorbereidingen, zoals het zoeken van vrijwilligers en het maken van goede matches. Daarbij wordt rekening gehouden met wat deelnemers nodig hebben. “Sommigen hebben meer rust nodig. Je deelt iemand die daar behoefte aan heeft niet in bij iemand met te veel energie”. Deelnemers houden tijdens het verblijf ook rekening met elkaar. “Iemand die rolstoelafhankelijk is, gebruikt bijvoorbeeld de douche op de begane grond. Dat gaat vanzelf, want ze begrijpen hoe het is om meer tijd of privacy nodig te hebben.” Het hoogtepunt vindt ze de sfeer tijdens de dagen met elkaar. “De energie die ontstaat, maar ook dat we kunnen zijn wie we zijn. Dat is een lekker cliché, maar het is wel zo”, vertelt ze lachend. Die energie kan volgens haar ook na de Summer Games nog doorwerken. Zo vertelt ze over een vrouw die begon met snowboarden omdat haar broer bleef “doorzeuren”. De eerste lessen waren “een drama”, maar ze zette door. Uiteindelijk ontdekte ze dat ze meer kon dan ze dacht. “Door die wetenschap en ervaring is ze van werkgever gewisseld. Ze vond het er niet fijn, maar dacht: ‘Wie gaat me aannemen?’ Het gaat dus niet alleen om nieuwe sporten leren, maar ook om sterker te worden om andere beslissingen te nemen.” Niet betuttelen

Betutteling hoort volgens Van der Linde nadrukkelijk niet bij de Summer Games. “Als je been eraf is, is dat supervervelend, maar ik heb ook weleens last van mijn grote teen. Gewoon doorgaan”, vertelt ze. Ze gebruikt zelf de term “verwendicapt” om uit te leggen dat ze vindt dat mensen niet onnodig dingen uit handen moeten worden genomen.

Ze vertelt over een deelneemster die tijdens een snowboardles maar één arm en één been had. Haar ouders droegen haar tas. “Ik vond dat raar, want ze heeft toch nog een arm en been over?” De ouders zagen later zelf in dat ze haar misschien te veel uit handen namen. “Ze zijn meer gaan nadenken over waarom ze dingen voor haar doen, zoals haar veters strikken.” Volgens haar worden deelnemers juist sterker wanneer ze worden gezien zonder direct geholpen te worden. Gewrichten uit de kom

De deelnemers hebben verschillende lichamelijke uitdagingen. Zo doet iemand mee met een onderbeenprothese, een bovenbeenprothese en een hypermobiliteitsprobleem. Bij hypermobiliteit zijn gewrichtsbanden en pezen zo elastisch dat gewrichten hun natuurlijke stabiliteit verliezen. Hierdoor kunnen gewrichten bij alledaagse bewegingen pijnlijk uit de kom glijden. Voor een deelnemer met Spina Bifida, een open rug, is staand windsurfen niet mogelijk. Daarmee wordt op de buik liggend gesurfd, wat overigens ook een echte wedstrijdklasse is bij het para golfsurfen. Per persoon wordt gekeken wat nodig is. Jacqueline benadrukt dat er voor mensen met een prothese ook buiten de Summer Games veel praktische uitdagingen zijn. “Ze krijgen nu één nieuwe prothese per drie jaar. Kan je je voorstellen dat je drie jaar lang op dezelfde schoenen alles moet doen? Dus sporten, lopen of een etentje. En het aantal mensen dat sport is onder mensen met een uitdaging al heel laag, terwijl het juist zo belangrijk is als je al veel zit. Dan is een goede prothese essentieel.” De foundation verzamelt daarom handtekeningen voor een eenvoudiger aanvraag- en toekenningsproces, zodat mensen een sport-, water- en dagelijkse prothese kunnen krijgen. Op woensdag 7 oktober 2026 worden deze handtekeningen door de stichting overhandigd aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk draait het volgens haar om niet kijken naar wat niet kan, maar te ervaren wat er wél mogelijk is.