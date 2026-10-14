Presentatieavond licht tussenscenario Samen Keuzes Maken toe

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee bespreekt op 15 oktober 2026 de verdere uitwerking van het tussenscenario van Samen Keuzes Maken (SKM). De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aanpak die het college daarvoor heeft voorgesteld. Tijdens een presentatieavond op donderdag 8 oktober werd het scenario nader toegelicht.

Als de gemeente op dezelfde voet doorgaat als de afgelopen jaren, loopt het verwachte tekort op tot bijna € 10 miljoen in 2030 en € 16 miljoen in 2040. Door maatregelen te nemen, kan het tekort volgens de huidige prognose worden teruggebracht tot € 2,4 miljoen in 2030 en € 8 miljoen in 2040. “Dan zijn we nog niet over de waterlijn, maar wel een forse stap de goede kant op”, aldus Peter Verheij, adviseur van de gemeente Goeree-Overflakkee.

In juli koos de gemeenteraad voor het tussenscenario. Dit moet bijdragen aan een financieel gezonde gemeente, met betaalbare en toekomstbestendige voorzieningen. Het college wil de maatregelen toetsen aan het coalitieakkoord, de planning in kaart brengen en bekijken hoe inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen bij de uitwerking worden betrokken.

19 miljoen aan mogelijke maatregelen

In het gekozen scenario staan maatregelen die samen ruim € 19 miljoen kunnen opleveren als ze allemaal worden uitgevoerd. Ongeveer € 8 miljoen moet komen uit extra inkomsten, bijvoorbeeld door de OZB of toeristenbelasting te verhogen. De overige ruim € 11 miljoen bestaat uit mogelijke structurele besparingen. Daarvan moet € 3,6 miljoen komen uit het fysieke domein en de bedrijfsvoering en € 7,5 miljoen uit het sociaal domein, onder meer op zorg en voorzieningen, zoals buurthuizen.

De maatregelen hebben gevolgen voor alle beleidsterreinen. Zo kan het onderhoud van de openbare ruimte soberder worden, kunnen subsidies voor groen- en gezondheidsinitiatieven dalen en wordt meer verwacht van sportverenigingen. Ook wil de gemeente minder geld steken in eilandmarketing, strandvoorzieningen en havens. “Op alle terreinen zal het consequenties hebben, dat is denk ik duidelijk in het tussenscenario”, aldus Verheij. Welke maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, moet nog verder worden uitgewerkt.

Raad blijft verantwoordelijk

De gemeenteraad blijft ook tijdens de uitvoering aan zet, benadrukte Verheij. “We gaan het samen doen, het blijft uw opgave als gemeenteraad.” De maatregelen worden stapsgewijs uitgewerkt en tijdens kwartaalbijeenkomsten aan de raad voorgelegd.

Een risico is de beschikbare ambtelijke capaciteit. “Het is niet ‘we doen dit er even bij’, dit gaat ten koste van andere taken waar mensen heel druk mee zijn”, waarschuwde hij. Ook kan een besparing op de ene taak leiden tot hogere kosten op een ander terrein.

Daarnaast is volgens hem een strengere financiële discipline nodig, zowel in houding als in gedrag. Hij haalde daarbij het volgende citaat aan: “Hoe heeft u ons dit allemaal kunnen laten besluiten, zodat we in deze financiële situatie zitten?” Volgens hem zijn de afgelopen jaren voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd zonder deugdelijke financiële dekking. Sommige daarvan zijn wel goedgekeurd. Hij pleit ervoor alleen geld uit te geven dat beschikbaar is of waarvoor dekking is voorzien, ook als de gemeente op termijn weer financieel gezond is.

Voor de bestuurlijke advisering en begeleiding van deze opdracht is externe ondersteuning gewenst. De eenmalige kosten hiervoor worden ingeschat op ongeveer € 44.000. Andere aanvullende kosten, zoals extra begeleiding voor participatie, brengen het totaalbedrag aan extra kosten op € 100.000. De uitwerking van het tussenscenario moet samenkomen in de kadernota 2028.