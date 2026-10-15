Serie koren op Goeree-Overflakkee: Het Flakkees Piratenkoor

Foto: Omroep Archipel

De derde aflevering van de reportageserie Een muzikale tournee langs de koren van Goeree-Overflakkee van Omroep Archipel staat online. Deze keer staat het Flakkees Piratenkoor centraal, een koor dat zich richt op shanties en zeemansliederen.

Het koor ontstond na een gelegenheidsoptreden in 2002. De leden zingen over de zee, schepen, havens en vrouwen. Hoewel de vereniging ook zangers van buiten het eiland trekt, is nieuwe aanwas hard nodig. Vooral jongere leden zijn welkom om de toekomst van het koor veilig te stellen.

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In de reportageserie neemt Omroep Archipel de kijker mee langs verschillende koren op Goeree-Overflakkee. Daarbij staan niet alleen de muziek, maar ook de mensen achter de verenigingen en hun bijzondere verhalen centraal. De derde aflevering is nu te bekijken via de kanalen van Omroep Archipel.