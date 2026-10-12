Waterschap gaat vaker baggeren en onderzoekt opties voor Zuiderdiep

Foto: Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf 1 juli 2027 op veel plaatsen vaker baggeren. Het algemeen bestuur besloot dat op 7 oktober 2026 tijdens een vergadering. Ook stemde het bestuur in met plannen om wateroverlast in Flakkee-west tegen te gaan. Voor het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee worden vier mogelijkheden onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen voor onder meer de landbouw, de natuur en de visserij.

Vaker baggeren

Het waterschap gaat in het grootste deel van het werkgebied eens in de acht jaar baggeren. In veenweidegebieden gebeurt dat eens in de zes jaar, omdat daar sneller slib op de bodem ontstaat. In Dordrecht wordt de periode tussen baggerbeurten verkort van twaalf naar acht jaar. Bij baggeren wordt de laag slib van de bodem van sloten en vaarten gehaald. Als die laag te dik wordt, blijft er minder ruimte over voor water. Ook kan de waterkwaliteit achteruitgaan. In stedelijk gebied haalt het waterschap de bagger voortaan weg tot aan de vaste bodem. In het landelijk gebied gebeurt dat al.

Ook verandert de vergoeding voor grondeigenaren die bagger op hun land krijgen. Vanaf 1 juli 2026 wordt deze vergoeding aangepast aan de gestegen kosten. De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Verder krijgt het waterschap voortaan zeven werkdagen de tijd om het baggerwerk uit te voeren. Dat waren vijf werkdagen. De extra tijd moet agrariërs meer ruimte geven om hun werk op het land te plannen. Wateroverlast Flakkee-west

Het waterschap werkt aan plannen om het watersysteem in Flakkee-west te verbeteren. Het algemeen bestuur stemde op 7 oktober in met de voorgestelde aanpak. Uit onderzoek blijkt dat het gebied bij hevige regenval in de toekomst niet overal genoeg water kan afvoeren. Daarom bekijkt het waterschap welke aanpassingen nodig zijn. Zo wordt onderzocht of duikers, kokers waardoor water onder wegen door stroomt, moeten worden aangepast. Ook kijkt het waterschap naar krachtigere gemalen en plekken waar tijdelijk extra water kan worden opgeslagen. Daarnaast onderzoekt het waterschap hoe de waterkwaliteit kan verbeteren en hoe vissen veilig langs gemalen kunnen komen. De plannen gelden voor het landelijk en stedelijk gebied. Het waterschap werkt hiervoor samen met de gemeente Goeree-Overflakkee. Onderzoek Zuiderdiep

Het algemeen bestuur heeft unaniem besloten dat de toekomst van het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee verder wordt onderzocht. Daarbij worden vier mogelijkheden met elkaar vergeleken. De gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. De eerste mogelijkheid is een brakke variant. Daarbij komt bij gemaal Zuiderdiep een dam om zoet en zout water te scheiden. Zo moet er in de zomer genoeg zoet water beschikbaar blijven voor de landbouw.

Bij de tweede mogelijkheid blijft het water zoet. Daarvoor is een extra gemaal nodig om water naar het gebied te brengen. De derde mogelijkheid is een overgang tussen zoet en brak water. Het oostelijke deel van het Zuiderdiep blijft daarbij zoet. Bij de vierde mogelijkheid verandert er niets aan de huidige situatie. Gevolgen voor natuur en landbouw

Het Zuiderdiep ligt in een Natura 2000-gebied, een gebied dat op Europees niveau is beschermd vanwege de natuur. De waterkwaliteit voldoet nog niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze regels verplichten overheden om de waterkwaliteit te verbeteren waar dat haalbaar is. Elke mogelijkheid kan gevolgen hebben voor de natuur, de landbouw en de visserij. Daarom worden de gevolgen eerst onderzocht. Pas daarna kan een keuze worden gemaakt. Mensen en organisaties die rechtstreeks bij het gebied betrokken zijn, worden tijdens het onderzoek geïnformeerd.