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Omroep Archipel
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Flinke ravage na ongeval met over de kop geslagen auto

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Donderdagmiddag 1 oktober 2026 is om 16:00 uur een automobilist gewond geraakt bij een ongeval op de Klinkerlandseweg in Nieuwe-Tonge.

Over een afstand van ongeveer 100 meter ging het mis. De bestuurder raakte met zijn auto een ander voertuig en meerdere stukken straatmeubilair. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam deze op de zijkant tot stilstand.

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Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ook werd de traumahelikopter gealarmeerd, maar de inzet daarvan bleek uiteindelijk niet nodig.

De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. De man is vervolgens per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De bestuurder kwam er volgens een woordvoerder van de politie relatief goed vanaf. Hij liep slechts lichte verwondingen op. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

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