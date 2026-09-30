Bijzondere Fixi-meldingen van de maand september

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. In de maand september 2026 vallen onder meer een poging om een verkeersbord los te schroeven, harde vuurwerkknallen in Melissant en een melding over een bijtende hond in Sommelsdijk op.
Verkeersbord bijna meegenomen
Een verkeersbord aan de Hoge Pad in Ouddorp is begin september bijna meegenomen. Volgens een Fixi-melding probeerde een man het bord ‘200m’ op de hoek met de Bernhardweg los te schroeven. Toen er een auto aankwam, stopte hij volgens de melder tijdelijk. Nadat de melder hem aansprak, vertrok de man met de auto. Het bord zit nog vast, maar mist inmiddels een schroef.
Hond bijt wandelaar in Sommelsdijk
Een melder schrijft dat diegene op woensdag 16 september rond 14:30 uur op de Achterweg in Sommelsdijk door een hond in de arm is gebeten. Volgens de melding gebeurde dit in de buurt van een grote paardenstal. De hond droeg een muilkorf en zou door de muilkorf heen in de arm van de melder hebben gebeten. Door een dikke trui bleef het volgens de melding bij een schaafwond en een pijnlijke zwelling.
Tijdens het incident viel de melder in een sloot. Twee vrouwen in de buurt hielpen de melder uit het water. Daarna bezocht de melder een huisarts. Volgens de melding vertrok de eigenaresse van de hond uiteindelijk. Het is niet bekend of er ook aangifte of een melding bij de politie is gedaan.
Vuurwerk in Melissant
In Melissant wordt volgens een inwoner sinds enkele dagen ’s avonds zwaar vuurwerk afgestoken. De knallen zouden volgens de melder uitzonderlijk hard zijn en ongeveer tussen 22:00 en 24:00 uur te horen zijn. In de nacht van 26 op 27 september werd rond 23:24 uur een harde knal gemeld in de omgeving van de Ratelaar en de Fabiusstraat. De melder schrijft niet te weten wie het vuurwerk afsteekt. Wel zouden de avond ervoor jongens zijn gehoord die na een knal zouden zijn weggerend.