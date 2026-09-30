Bijzondere Fixi-meldingen van de maand september

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. In de maand september 2026 vallen onder meer een poging om een verkeersbord los te schroeven, harde vuurwerkknallen in Melissant en een melding over een bijtende hond in Sommelsdijk op.

Verkeersbord bijna meegenomen

Een verkeersbord aan de Hoge Pad in Ouddorp is begin september bijna meegenomen. Volgens een Fixi-melding probeerde een man het bord ‘200m’ op de hoek met de Bernhardweg los te schroeven. Toen er een auto aankwam, stopte hij volgens de melder tijdelijk. Nadat de melder hem aansprak, vertrok de man met de auto. Het bord zit nog vast, maar mist inmiddels een schroef.

Hond bijt wandelaar in Sommelsdijk

Een melder schrijft dat diegene op woensdag 16 september rond 14:30 uur op de Achterweg in Sommelsdijk door een hond in de arm is gebeten. Volgens de melding gebeurde dit in de buurt van een grote paardenstal. De hond droeg een muilkorf en zou door de muilkorf heen in de arm van de melder hebben gebeten. Door een dikke trui bleef het volgens de melding bij een schaafwond en een pijnlijke zwelling.