Taart en kaarsjes voor 154 eilanders op populaire verjaardagsdag

Wie op 30 september 2026 op Goeree-Overflakkee een verjaardag viert, is bepaald niet de enige. Volgens de verjaardagskalender van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staan voor de gemeente 154 mensen geregistreerd met deze geboortedatum. Landelijk behoort 30 september tot de populairste verjaardagen van het jaar.

Op Goeree-Overflakkee ligt de piek elders Voor Goeree-Overflakkee vermeldt de CBS-verjaardagskalender 154 jarigen op 30 september. Daarmee is het een drukke verjaardagsdag, maar niet de drukste van de gemeente. Zo telt 7 september 176 jarigen op Goeree-Overflakkee. Het gaat om cijfers uit de editie van 2024. Die kalender is gebaseerd op inwoners die op 1 januari 2024 in Nederland stonden ingeschreven en in Nederland zijn geboren.

Uit de verjaardagskalender van het CBS blijkt dat op 30 september in de editie van 2024 in heel Nederland 44.034 mensen jarig waren. Daarmee was 30 september de dag met de meeste jarigen. Ook andere dagen in de tweede helft van september scoren hoog. Zo telde 25 september 43.881 jarigen en 28 september 43.505.

Wie eind september is geboren, is bij een gemiddelde zwangerschapsduur grofweg rond de jaarwisseling verwekt. Uit de cijfers valt echter niet af te leiden dat de feestdagen zelf de oorzaak zijn van de verjaardagspiek. Het patroon van geboorten door het jaar heen wordt door meerdere factoren beïnvloed.

Feestdagen juist minder populair

Aan de andere kant van de kalender zijn feestdagen juist relatief rustige verjaardagsdagen. Nieuwjaarsdag behoort landelijk tot de dagen waarop relatief weinig mensen jarig zijn. Ook met Kerst zijn er minder jarigen.

Een mogelijke verklaring is dat geboorten niet volledig willekeurig over de dagen van het jaar zijn verdeeld. Geplande geboorten, zoals keizersneden en inleidingen, vinden minder vaak plaats op feestdagen. Ook in weekenden worden minder kinderen geboren dan op doordeweekse dagen.

Geboortepiek verschoven

Over een langere periode is bovendien een verschuiving zichtbaar. Oudere generaties zijn relatief vaak in het voorjaar geboren, terwijl bij jongere generaties de nazomer sterker vertegenwoordigd is.

Volgens het CBS vond deze verschuiving vooral plaats in de jaren zeventig en tachtig. De ontwikkeling viel samen met de komst van betrouwbare anticonceptie, wat volgens het statistiekbureau een mogelijke verklaring is voor het veranderde seizoenspatroon van geboorten.