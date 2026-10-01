Marijke Driesse-Bakelaar uit Den Bommel ontvangt Koninklijke onderscheiding

Marijke Driesse-Bakelaar is donderdag 1 oktober 2026 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Ward Meijroos reikte haar de onderscheiding uit als waardering voor haar jarenlange inzet voor de samenleving.

Vanaf 1998 is zij vrijwilliger bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Daar ondersteunt zij als gastvrouw en patiëntbegeleider bezoekers en patiënten. Met haar rustige aanwezigheid en persoonlijke aandacht is zij voor velen een vertrouwd gezicht.

Ook in Hospice Calando heeft zij zich jarenlang ingezet. Daar bood zij ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven, met aandacht, rust en respect.

Daarnaast was mevrouw Driesse-Bakelaar jarenlang actief in Den Bommel. Daar was ze onder andere actief als lid van de ouderraad van basisschool ’t Kompas. Ook hielp zij in het dorp mee bij activiteiten zoals de sinterklaasintocht.

Met haar betrokkenheid en vriendelijkheid wist zij voor veel mensen het verschil te maken. Bij leuke, maar ook bij lastige momenten. Niet op de voorgrond, maar gewoon door er te zijn. Locoburgemeester Ward Meijroos verwoordde dat tijdens de uitreiking als volgt: “Niet te veel woorden. Niet te veel gedoe. Zorgen dat het gebeurt. En misschien is juist dat uw kracht. U doet het gewoon.”