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Politiek op donderdag: Brouwersdam, thuisonderwijs en vergroening

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Iedere week publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun vragen, standpunten en initiatieven. Door deze ontwikkelingen per onderwerp te bundelen, ontstaat een overzicht van wat er speelt. Dit is het overzicht van week 40 van 2026.

CDA blij met voorgestelde 4 miljoen voor Brouwersdam
CDA Goeree-Overflakkee geeft aan blij te zijn met het voorstel van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om 4 miljoen te reserveren voor een mogelijke bijdrage aan zandsuppletie bij de Brouwersdam. De provincie schat dat ongeveer 600.000 m³ zand nodig is voor zandsuppletie, met geraamde kosten van 9 tot 10 miljoen. “We zijn blij dat onze inzet en die van alle betrokken partijen tot deze concrete stap leidt, maar we zijn er nog niet,” zegt CDA-gemeenteraadslid Geert-Jan Naberman. “De totale investering is fors en er zijn meer partijen nodig. Wij blijven daarom lobbyen, bij het Rijk, provincie Zeeland en andere betrokken partijen.”

PRO stelt vragen over thuisonderwijs
Op Goeree-Overflakkee krijgen 30 kinderen ontheffing van de leerplicht op grond van artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet en volgen zij in de meeste gevallen thuisonderwijs. PRO heeft vragen gesteld over deze ontheffing en wil onder meer weten hoe het thuisonderwijs eruit ziet. Ook wil de partij weten hoe het traject richting eventuele onderwijsdeelname eruit ziet. De verwachte beantwoording wordt later deze maand verwacht.

SGP vraagt aandacht voor groene straten
Met de afgelopen hete zomer nog vers in het geheugen heeft Bart van 't Geloof namens de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld over een vergroening van de bestaande kernen. "Bij nieuwbouwprojecten wordt duidelijk aandacht besteed aan een groene inrichting van de openbare ruimte", schrijft hij, maar de partij wil weten of er ook concrete doelstellingen zijn voor straten en wijken die al zijn aangelegd. Zo vraagt de SGP of er mogelijkheden zijn om op korte termijn extra bomen en groen aan te brengen. Ook wordt gevraagd of het college een streefpercentage voor boomkroonbedekking wil vaststellen en wil aangeven wanneer dit percentage bereikt moet zijn.

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