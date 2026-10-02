GO-bus stopt na tien jaar, inwoners voortaan naar Middelharnis

De GO-bus is de rijdende balie van de gemeente, waar inwoners op een vaste standplaats in hun dorpskern terechtkunnen voor verschillende producten en diensten. Na bijna tien jaar stopt de bus met deze service. Hij reed dinsdag 29 september 2026 voor het laatst. Daarmee is ook de besparing van een ritje naar het gemeentehuis in Middelharnis verleden tijd.

De service wordt opgeheven vanwege bezuinigingen. De bus is toe aan grondig onderhoud en dat zou een extra kostenpost betekenen. “We moeten keuzes maken. De bus voorziet wel in een behoefte, maar op kantoor kunnen we ook meer balies openzetten. Wat dat betreft komt de dienstverlening niet in gevaar,” vertelt klantadviseur Petra Diepenhorst. Ook zij vindt het jammer dat de bus niet meer zal rijden. “Ik vond het heel erg leuk werk om te doen, vooral het contact met de klanten. Het is jammer dat de service stopt.”

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Alternatieven

De gemeente geeft aan dat er voldoende alternatieven zijn om gebruik te maken van de gemeentelijke dienstverlening. “Mensen kunnen sowieso naar het gemeentehuis komen, want we gaan meer balies openen. Ook digitaal zijn er voldoende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld je rijbewijs digitaal aanvragen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de woonzorgcentra om daar verschillende aanvragen te kunnen verzorgen,” vertelt klantadviseur Michel Gyuga.

Buitengewoon jammer

Het merendeel van de klanten vindt het jammer dat de service straks verdwijnt. “Buitengewoon jammer, want het voorziet in een behoefte. En het is ontzettend makkelijk. Je maakt via de website een afspraak en dat werkt fantastisch. Ik heb begrepen dat de bus is afgeschreven, maar hij ziet er nog pico bello uit. Ik ben zelf aardig mobiel, maar er zijn mensen die dat niet zijn. Ik snap dus niks van die bezuiniging,” vertelt bezoeker van de GO-bus Corné Grinwis. Ook bezoeker Angelique Troost vindt het jammer dat de bus verdwijnt. “Het wordt voor ouderen steeds lastiger om van de diensten van de gemeente gebruik te kunnen maken. Straks moeten mensen weer hemel en aarde bewegen om in Middelharnis te komen. Er is straks weer een voorziening die verdwijnt. Echt heel sneu,” aldus Troost.

In alle dorpskernen waar de GO-bus de afgelopen tien jaar heeft gestaan, konden medewerkers gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen van lokale ondernemers. Als dank voor hun gastvrijheid ontvingen de betreffende ondernemers een presentje.