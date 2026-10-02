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Omroep Archipel
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Grote zorgen om vermiste vader op de Grevelingen

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: KNRM

De KNRM uit Ouddorp is woensdagavond 30 september 2026 uitgerukt na een melding over een vermiste man op de Grevelingen. De man had zijn dochter een avond eerder laten weten dat hij met zijn boot zonder brandstof ronddreef. Daarna kreeg zij geen contact meer met hem.

De dochter probeerde haar vader meerdere keren te bereiken, maar kreeg geen gehoor. Daarop schakelde ze de Kustwacht in. Die liet een vliegtuig boven de Grevelingen zoeken naar de man en zijn boot.

Tijdens de zoekactie werd de zeilboot gevonden nabij boei G26. De boot stond aan de grond en het zeil was nog gehesen. Voor de KNRM was op dat moment niet duidelijk hoe de man eraan toe was. De redders voeren daarom met EHBO-materiaal aan boord naar de zeilboot.

Eenmaal ter plaatse kwam het verlossende nieuws: de man was aan boord en verkeerde in goede gezondheid. Dat hij niet meer bereikbaar was, bleek een eenvoudige oorzaak te hebben. Zijn telefoon was leeg. Ook had hij geen marifoon aan boord en was de brandstof op.

De KNRM trok de zeilboot los en sleepte deze vervolgens naar de jachthaven van Herkingen.

Volgens de reddingsmaatschappij laat de inzet zien hoe belangrijk het is om op het water bereikbaar te blijven. De KNRM wijst daarbij op het belang van een marifoon aan boord.

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