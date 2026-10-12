Zo’n 90 mensen bijeen tijdens Veteranendag in Middelharnis

Ongeveer 90 mensen kwamen zaterdag 10 oktober 2026 samen in het gemeentehuis in Middelharnis voor de jaarlijkse lokale veteranenbijeenkomst. De middag, georganiseerd door Veteranen Goeree-Overflakkee en de gemeente, stond in het teken van ontmoeting, erkenning en verbondenheid.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukte in haar toespraak het belang van deze jaarlijkse samenkomst. Ook sprak ze haar waardering uit voor de veteranen en hun inzet.

Voorzitter John de Vos opende de bijeenkomst, waarna het gezelschap naar het anjerperkje ging. Daar hielden de aanwezigen na het blazen van de taptoe een minuut stilte ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers en overleden veteranen. Aansluitend werd het Wilhelmus op trompet gespeeld.

“U weet als geen ander hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om samen te werken en elkaar niet in de steek te laten als het moeilijk wordt. Juist die ervaring is waardevol in deze tijd van maatschappelijke onrust en geopolitieke spanningen. Een tijd waarin het belangrijk is dat we met elkaar werken aan een weerbare samenleving en samen voorbereid moeten zijn op noodsituaties.”

Ontmoeten en bijpraten

Een belangrijk onderdeel van de middag was het verhaal van Luisa Bonanno. Zij begon haar loopbaan in de zorg, maar vond later haar roeping bij Defensie. Tussen 2002 en 2020 werd zij tien keer uitgezonden voor internationale missies, onder meer naar Irak en Afghanistan. Haar tijd in de oorlogsgebieden leidde tot een jarenlange strijd met posttraumatische stressstoornis. Bonanno vertelde openhartig over haar mentale strijd en de weg naar acceptatie en herstel.

Na het officiële gedeelte was er ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De middag werd afgesloten met een warm Indisch buffet, de traditionele ‘blauwe hap’. Nog steeds staat elke woensdag een Indische maaltijd of rijsttafel op het menu van defensierestaurants en kombuizen. Deze traditie is in de 19e eeuw ontstaan bij de Koninklijke Marine (en het KNIL) toen militairen waren gestationeerd in Nederlands-Indië. Na de dekolonisatie namen zij deze eetcultuur mee terug naar Nederland. Ook bij reünies en veteranendagen, zoals in Middelharnis, wordt de traditie voortgezet.