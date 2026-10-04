DBGC geeft ruime voorsprong uit handen in derby tegen Den Bommel

Foto: Rombout van Reijn

DBGC heeft zaterdag 3 oktober 2026 in de derby tegen Den Bommel een ruime voorsprong uit handen gegeven. De ploeg van Ben Hoogwerf stond na ruim vijftig minuten met 0-3 voor, maar zag de thuisploeg in de slotfase alsnog langszij komen: 3-3.

Luister Verslaggever Alex Hordijk in gesprek met DBGC trainer Ben Hoogwerf 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 3:44

Ten opzichte van vorige week verscheen Bryan Bouwens in de aanvalslinie. Siebe Schets was deze week niet fit genoeg gebleken. Na de overtuigende overwinning op Rijsoord begon DBGC opnieuw sterk. Met verzorgd combinatievoetbal werd Den Bommel vanaf het eerste fluitsignaal teruggedrongen. Al na vijf minuten was het raak. Een voorzet van Jeroen Sep werd door de doelman van Den Bommel aangeraakt en viel precies voor de voeten van Thijs Tromp die gemakkelijk de 0-1 binnen kon schuiven. DBGC hield de controle en verdubbelde na een kwartier de marge. Tim Mackloet kreeg op de rand van de ‘16’ genoeg ruimte om te schieten en plaatste de bal beheerst in de verre hoek: 0-2.

Ook daarna bleef DBGC de bovenliggende partij. Den Bommel kwam nauwelijks aan voetballen toe, al leek het op slag van rust wel terug te komen in de wedstrijd. Johnno Bakker vond het net, maar zijn treffer werd vanwege buitenspel terecht afgekeurd. Ommekeer na rust

Ook na de hervatting had DBGC de wedstrijd aanvankelijk volledig onder controle. Zes minuten na rust stuurde Mackloet Jeroen Sep de diepte in. Sep rondde de aanval af met een puntertje in de verre hoek en bracht de stand op 0-3. Even later probeerde Sep het nog eens van enorme afstand, maar zijn schot werd knap gekeerd door de doelman. De wedstrijd leek beslist, maar Den Bommel kreeg onverwacht een handvat om terug te komen. Uit een hoge corner schatte Nieuwland de bal niet goed in en viel de bal ongelukkig op het hoofd van Ivan Kabeija, 1-3. DBGC kreeg vervolgens een uitgelezen kans om de marge opnieuw te vergroten. Na een goede aanval over de rechterkant kwam Thijs Tromp alleen voor de doelman, maar zijn inzet werd gekeerd. Het bleken cruciale momenten. Vijf minuten na de aansluitingstreffer maakte Den Bommel opnieuw gebruik van de ontstane ruimte en werd het 2-3. DBGC raakte de controle kwijt, kwam nauwelijks nog aan het eigen spel toe en de frustratie nam zichtbaar toe. In de slotminuut viel uiteindelijk de gelijkmaker. Nieuwland kreeg een lastige bal niet onder controle, waarna de rebound alsnog werd binnengeschoten: 3-3.