CSG Prins Maurits opent gebedsruimte voor leerlingen en medewerkers

Foto: CSG Prins Maurits

Op de CSG Prins Maurits in Middelharnis is dit schooljaar een gebedsruimte geopend. De school biedt leerlingen en medewerkers daarmee een vaste plek om te bidden of stil te zijn.

De gebedsruimte is ontstaan op initiatief van medewerkers van de school. Volgens een van de initiatiefnemers, Van Dam, is de ruimte bedoeld als plek waar leerlingen en medewerkers zich kunnen terugtrekken. "Ons doel is vooral dat het een open en vertrouwde plek wordt waar ruimte is voor stilte, ontmoeting en geloof, en waar we samen mogen groeien in het zoeken naar en leven met God", zegt Van Dam.

Leerlingen

Ook leerlingen weten de gebedsruimte inmiddels te vinden. Amy Vreeken, leerling uit vwo 5, ziet dat steeds meer leerlingen er gebruik van maken. "Het is zo bijzonder mooi om te zien dat God overal bezig is. We zien dat steeds meer medeleerlingen de gebedsruimte opzoeken. Dat is echt zo’n grote zegen!", zegt Vreeken. Volgens haar kan de ruimte ook helpen om het gesprek over geloof op school makkelijker te maken. "We hopen dat er nog meer moois gaat gebeuren en dat steeds meer mensen Zijn aanwezigheid op school gaan zien. Ook hopen we dat deze ruimte het voor leerlingen en docenten makkelijker maakt om over hun geloof te praten." Leerlingen kunnen zich online aanmelden om de ruimte te gebruiken.