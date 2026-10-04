Camera, hengel en bestrijdingsmiddel: zo wordt een hoornaarsnest aangepakt

Op zo’n 15 meter hoogte hing aan de Prinsesselaan in Sommelsdijk een nest van geelpoothoornaars. Omdat het nest langs de openbare weg zat, werd een specialist ingeschakeld om het te bestrijden.

In de bosjes werd recht onder de boom een uitschuifbare hengel met een spuitkop ruim 15 meter omhoog geschoven. Met behulp van een camera die aan de hengel was bevestigd, kon de locatie van het nest worden bepaald. Vervolgens werd de spuitkop aan de onderkant van het nest geplaatst.

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“Als je het nest bedreigt, is het gevaarlijk. Ik ga het nest dan ook injecteren met diatomeeënaarde. Dat is een biologisch bestrijdingsmiddel. Daar drogen de insecten in principe van uit en zijn ze binnen een week verdelgd,” vertelt Rick de Berg.

Biodiversiteit

De Aziatische hoornaar, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is een invasieve exoot die onder meer honingbijen, wilde bijen, hommels en andere insecten vangt. Volgens de NVWA kan de soort daardoor gevolgen hebben voor de biodiversiteit en bestuiving, al is nog niet duidelijk hoe groot dat effect precies is.

Na afloop van de behandeling concludeerde De Berg dat de bestrijding volgens hem was geslaagd. “Het is gelukt, binnenkort heb je er geen last meer van. Nog even een paar dagen wachten, want zo’n nest is nog volop in ontwikkeling. Er zitten nog veel larven in die uit kunnen komen. Maar het zal snel over zijn.”