Kaj uit Ouddorp kweekt hoogste zonnebloem van het eiland

De traditionele zonnebloemwedstrijd van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is dit jaar op Goeree-Overflakkee gewonnen door Kaj van der Bok uit Ouddorp. Zijn zonnebloem groeide tot een hoogte van 3,65 meter.

In mei 2026 kregen alle leerlingen van de twaalf openbare basisscholen op het eiland een zakje zonnebloempitten. De uitdaging was om een zo mooi én hoog mogelijke zonnebloem te kweken.

Door de droge zomer was het kweken niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk kwam Kaj als winnaar uit de bus. Op OBS De Westhoek werd hij in het zonnetje gezet en kreeg hij een beker voor zijn prestatie. Ook zijn opa Mastenbroek kreeg een speciale oorkonde. Het tweetal had er in de tuin van opa samen voor gezorgd dat de zonnebloem zo hoog werd. Voor opa Mastenbroek was het al de tweede keer dat hij de wedstrijd won: een paar jaar geleden lukte dit met kleinzoon Liam.