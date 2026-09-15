OFB en FIOS spelen komend seizoen in de regio Zuid van de KNVB. OFB komt uit in de vierde klasse B en start met trainer Kees Breen, terwijl FIOS uit Achthuizen begint in de vijfde klasse B met Manuel Legierse als nieuwe trainer.

OFB begint met een nieuwe trainer aan het seizoen. Kees Breen neemt het stokje over en staat voor de opgave om de ploeg in de vierde klasse te houden. De overstap naar Zuid wordt door de analisten vooral vanuit sportief oogpunt positief bekeken. Volgens Jordi Smit ligt het niveau in de vierde en vijfde klasse in Zuid over het algemeen lager dan in West, waardoor OFB meer mogelijkheden zou moeten hebben om zich te handhaven.

Voor OFB en FIOS staat komend seizoen een nieuwe voetbalomgeving te wachten. Beide clubs worden door de KNVB ingedeeld in de regio Zuid. OFB komt uit in de vierde klasse B, nadat de ploeg zich vorig seizoen in West handhaafde. FIOS begint in de vijfde klasse B aan zijn eerste seizoen in Zuid. In De Aftrap van Sport Lokaal bespraken de vijf voetbalverslaggevers de verwachtingen voor beide clubs.

Tegelijkertijd is de selectie verzwakt. Kelvin Goemaat vertrok naar Den Bommel en Mathieu Floor maakte de overstap naar Melissant. Vooral het vertrek van Floor wordt als een aderlating gezien. Daar staat tegenover dat OFB in een competitie terechtkomt met veel nieuwe tegenstanders en enkele bekende gezichten. Zo zijn er meerdere Flakkeese trainers actief bij clubs in de competitie.

De analisten verwachten geen strijd om de bovenste plaatsen, maar zien wel mogelijkheden voor handhaving. De voorspellingen voor de winterstop liggen dicht bij elkaar: OFB wordt tussen de negende en elfde plaats ingeschat.

FIOS maakt een vergelijkbare overstap, maar speelt een niveau lager. De club uit Achthuizen komt voor het eerst uit in Zuid en krijgt met Manuel Legierse een nieuwe trainer. Legierse was de afgelopen periode actief bij OFB en wist daar volgens de analisten een knappe prestatie neer te zetten door handhaving te bewerkstelligen.

Bij FIOS veranderde verder weinig aan de selectie. De club zal het vooral moeten hebben van de bestaande groep en de onderlinge verbondenheid binnen het dorp. De kwaliteit van de competitie wordt door de analisten wisselend ingeschat. Een aantal verenigingen lijkt sterker, maar er zijn ook clubs waarvan de resultaten de afgelopen jaren beperkt waren.

Daarmee kan de overstap naar Zuid voor FIOS sportief nieuwe kansen bieden. De vraag is vooral hoe snel de ploeg zich aanpast aan de nieuwe tegenstanders en de langere reisafstanden.

De voorspellingen van de Sport Lokaal-verslaggevers lopen behoorlijk uiteen. FIOS wordt voor de winterstop ingeschat tussen de vijfde en tiende plaats. Daarmee ligt er volgens de analisten ruimte voor een positieve verrassing.