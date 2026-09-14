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Opnieuw broei bij biogasinstallatie in Oude-Tonge

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Bij een biogasinstallatie in Oude-Tonge is afgelopen nacht opnieuw broei vastgesteld. De brandweer werd in de nacht van zondag 13 op maandag 14 september 2026 gewaarschuwd nadat rook uit de installatie kwam. Die informatie is op maandag 14 september 2026 bekendgemaakt.

De brandweer was vrijdag 11 september 2026 al bij de installatie geweest vanwege broei. De eigenaar bracht toen de inhoud van de loods naar buiten en bedekte die met zand. Daarna ontstond opnieuw broei.

Broei ontstaat wanneer natuurlijk materiaal warmte produceert. Als de temperatuur verder oploopt, kan brand ontstaan.

Vandaag wordt de inhoud van de loods wederom naar buiten gereden om daar met zand bedekt te worden. Bij deze werkzaamheden kan rook en een vervelende stank ontstaan. Er hoeft hiervoor geen melding gemaakt te worden bij de meldkamer van de brandweer of DCMR.

Bij rook of stank wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Actuele informatie over de situatie is te vinden via RijnmondVeilig.

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Onderwerpen:#nieuws#112

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