Uitbreidingsplannen RGO Beroepscampus toegelicht tijdens presentatieavond

Foto: Sweco

De RGO Beroepscampus in Sommelsdijk is toe aan uitbreiding. Het gebouw werd in 2020 geopend en het aantal leerlingen is sindsdien gestaag gegroeid. Tijdens de presentatieavond van donderdag 10 september 2026 kreeg de gemeenteraad uitleg over de plannen voor 2600 m² aan extra ruimte.

De uitbreiding is volledig bestemd voor de RGO. De gemeenteraad moet besluiten of wordt ingestemd met het starten van de uitvoeringsfase en of het benodigde investeringsbudget wordt toegekend. In het raadsvoorstel wordt gesproken over een totaal investeringsbudget van € 13.553.200,-. Daarnaast zijn er structurele extra lasten van € 254.600,- en eenmalige kosten van € 145.000,-. De hoogte van de kosten kwam tijdens de presentatieavond ook ter sprake, mede in het licht van de bezuinigingen die de gemeente tegemoet ziet. Vanuit onder meer de ChristenUnie en het CDA werden kritische vragen gesteld over de kosten van de nieuwbouw. Nieuwe praktijklokalen

De derde fase, met een praktijkloods, is in 2023 afgerond. Nog geen jaar later begon de zoektocht naar zo’n 2600 m² extra ruimte. Uiteindelijk bleek de huidige locatie van de Beroepscampus de meest logische plek. In de tekeningen is 337 m² hiervan gepland voor de begane grond aan de zuidkant. De resterende vierkante meters komen boven de fietsenstalling. De nieuwe ruimtes bestaan onder meer uit praktijk- en theorielokalen.

Tijdens de presentatie wordt ook gesproken over een vergoeding per leerling op de Beroepscampus die de gemeente ontvangt. Theo van Biert van D66 noemt het een “mooi project” en noemt het een succes dat er ook leerlingen van buiten het eiland komen. Wel vraagt hij zich af wat deze vergoeding precies inhoudt. “Krijgen we daarvoor een consumptiebon?”, vraagt hij zich hardop af. Daarop komt geen duidelijk antwoord, omdat het volgens een betrokkene lastig is om het bedrag terug te rekenen. Volgens Wieger Pollman van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco zijn deze leerlingen van buiten Goeree-Overflakkee nodig om de acht profielen op de campus te kunnen blijven aanbieden. Het onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 17 september 2026. Als het voorstel wordt goedgekeurd, wordt een bouwteamovereenkomst getekend en kan het definitieve ontwerp worden uitgewerkt. De planning is dat de nieuwbouw rond de zomer van 2028 in gebruik kan worden genomen.