Gemeente wil raadsleden op bezoek sturen bij 60-jarige echtparen

Als het aan de gemeente ligt, gaan gemeenteraadsleden voortaan op bezoek bij echtparen die zestig jaar zijn getrouwd. Dat is het voorstel van eind juli 2026 als reactie op de motie Maak tijd voor trouw.

Het voorstel is nu dat de raadsleden op bezoek gaan bij deze echtparen. Met 31 raadsleden is er meer spreiding mogelijk, waardoor de planning flexibeler wordt, ook voor de echtparen. Ook houden collegeleden hierdoor ruimte voor hun bestuurlijke taken.

Voor 1 januari 2026 bracht het college van burgemeester en wethouders zelf een bezoekje aan deze echtparen. Door de stijging van het aantal jubilerende echtparen vergden de bezoeken inclusief reistijd steeds meer tijd. Daarnaast vroegen de andere taken als bestuurder steeds meer aandacht. Het voorstel was daarom om felicitaties aan echtparen die zestig jaar waren getrouwd voortaan per post te versturen. SGP, CDA en ChristenUnie kwamen echter met een motie om dit terug te draaien en kregen hiervoor 18 stemmen voor en 11 tegen.

“Het belangrijkste bij een jubileumbezoek is persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Wie het bezoek brengt, is van ondergeschikt belang”, schrijft de gemeente. “De bezoeken versterken het contact tussen raad en inwoners en geven invulling aan de volksvertegenwoordigende rol.” Ook zou voor veel inwoners de gemeenteraad minder goed zichtbaar zijn dan het college. Deze bezoeken zouden de raad dan toegankelijker en herkenbaarder maken. “Raadsleden kunnen zo op een ongedwongen manier – de viering van een belangrijke mijlpaal - rechtstreeks contact hebben met inwoners en zo hun zorgen en ideeën horen.”

Om de echtparen van 2026 tegemoet te komen die nog geen bezoek hebben ontvangen, krijgen zij alsnog de mogelijkheid hiertoe. Wie geen prijs stelt op bezoek, ontvangt een kaart met bloemenbon, een felicitatiebrief van de Koning en van de Commissaris van de Koning.

Volgens de gemeente gaat het van 1 januari tot 1 september 2026 om 54 echtparen die geen bezoek hebben gekregen namens het gemeentebestuur. "Deze echtparen zijn niet telefonisch benaderd voor een bezoek. We kunnen op dit moment geen goede inschatting maken van hoeveel van deze echtparen alsnog een bezoek zouden willen ontvangen", meldt een woordvoerder.

Het college zelf blijft wel verantwoordelijk voor de bezoeken aan honderd-plussers en huwelijksjubilea van 65, 70 en 75 jaar.