Plannen voor toerisme en strand toegelicht tijdens presentatieavond

Tijdens de presentatieavond van donderdag 10 september 2026 is gesproken over de visie op recreatie, toerisme en het strand. Wethouder Henk van Putten noemt het de volgende stap richting een raadsbesluit in november 2026. De bedoeling is om Goeree-Overflakkee te blijven positioneren als uniek deltanatuur-eiland.

Reinder de Jong, beleidsadviseur Economische Zaken, gaat in de presentatie in op de speerpunten voor de visie. Zo moet het hele eiland breder worden benut, een plan dat ook in het coalitieakkoord te lezen is. Door het toerisme beter te verdelen, moet de druk op de kop van Goeree minder worden. Andere speerpunten zijn het meer jaarrond binnenhalen van toeristen en uitbreiding van verblijfsaccommodaties in het midden en oosten van het eiland. Dit moet wel kleinschalig zijn en passen bij het gebied.

In mei 2026 is de aanzet gegeven voor de visie. De maanden erna is overlegd met de gemeenteraad en betrokkenen bij recreatie en toerisme. Omdat het strand hier een onmisbaar onderdeel van is, wordt dit ook meegenomen in de plannen. Termen die tijdens de avond vaak terugkomen, zijn duurzaamheid en balans. Vooral die balans tussen toerisme, leefbaarheid en de natuur is een belangrijk aandachtspunt.

Bij het aantrekken van toeristen is ook een rol weggelegd voor het erfgoed. De Jong noemt het "belangrijke bouwstenen voor het beleven van het eiland". Om dit in stand te houden, zou gezocht moeten worden naar kostendragers. De bedoeling is dat er een verdienmodel wordt gemaakt om het erfgoed in stand te houden.

"Gouden rand van het eiland"

De Brouwersdam en het verdwijnende strand blijven een belangrijk punt. Het strand, tijdens de presentatie „de gouden rand van het eiland” genoemd, trekt toeristen, maar is ook belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van het eiland. De komende weken wordt weer nieuw zand toegevoegd, maar het is de bedoeling dat dit ook beter wordt vastgehouden. De Proeftuin Brouwersbaai is daarbij voor het Rijk een test om te kijken of deze aanpak ook langs de rest van de kust kan worden toegepast.

Een ander onderwerp waarop wordt ingezet, is het verkrijgen van het gebruiksrecht van de stranden. Bij de Brouwersdam is dit al in handen van de gemeente, maar dit moet ook gaan gelden voor de andere stranden. De bedoeling is om dit op korte termijn te regelen, zodat de gemeente meer zeggenschap krijgt. Ook komen de inkomsten van het strand dan ten goede aan de gemeente. Zo kunnen pachtopbrengsten rechtstreeks terugvloeien naar de locatie.

Een raadsbesluit over het vaststellen van de visie wordt verwacht in november 2026.