De Jonge Spartaan heeft op zaterdag 28 november 2026 verloren van VV Nieuwerkerk. De koploper was met 3-0 te sterk voor de ploeg uit Middelharnis.

De Jonge Spartaan kon die dag op Spartacus geen vuist maken tegen Verburch uit Poeldijk en verloor redelijk kansloos met 0-2. Hierdoor belandde de formatie van Ben Mierop op een 11e plaats, aan het eind van het seizoen goed voor nacompetitie tegen degradatie. Het op een veilige 10e plaats staande Rotterdamse Antibarbari heeft eveneens 9 punten, maar is verzekerd van een beter doelsaldo.

De gastheren gingen de voorafgaande wedstrijd verrassend onderuit. In Maasland won het plaatselijke MVV’27 met 1-0 door een treffer in de 2e helft van Timo van Eijck. Thuis was Nieuwerkerk nog ongeslagen door zeges op respectievelijk; CION, Zuidland, Antibarbari en VV Brielle.

Nieuwerkerk domineert eerste helft Met de 18-jarige Jort Melissant voor het eerst bij de gehavende wedstrijdselectie kwam de derde telg uit deze familie in selectie van het eerste elftal. Zijn broers Stan en Tim gingen hem voor. Op een koud en winderig sportpark Dorrestein opende de thuisclub met zorgvuldig voetbal en ook veel balbezit. Het compact spelende De Jonge Spartaan kwam er in het eerste half uur nauwelijks aan te pas.

Na een afgeslagen hoekschop schoot Justen Lemmob de bal van net buiten de zestien meter diagonaal langs Johan Kroon. Zo keken de gasten opnieuw tegen een vroege achterstand aan. Even later vloog een scherpe voorzet vanaf rechts van Manasse Labid langs alles en iedereen heen. Pas na 26 minuten schoot Jurian Hobbel namens de gasten voor het eerst op het doel. Keeper Finn Koudijs verwerkte dit schot tot een hoekschop.

Cheickna Toure schoot in de 36e minuut op het doel. Ook deze poging werd verijdeld door de Nieuwerkerkse sluitpost. De gasten kwamen wel iets beter in de wedstrijd en hielden de bal ook wat langer in de ploeg. Julian Nieuwland blokte knap een poging van de balvaardige Manasse Labid en op slag van rust was een poging van afstand van aanvoerder Wiljan Driece te kort om de keeper te verrassen.

Beslissing in slotfase Met Joas Vroegindeweij voor Joep de Geus startte De Jonge Spartaan de 2e helft aanvallender. Een vrije trap van Jeffrey van Veen verdween in de handen van doelman Finn Koudijs. Johan Kroon verwerkte een schot van Luuk Snijder prima en Jevano Andrade dos Reis Borges schoot de rebound hoog over het Spartaanse doel. Jelle van Stralen leek de gelijkmaker op zijn schoen te hebben, maar Finn Koudijs had een knappe redding in huis op het harde schot.

Net binnen het uur knikte Cheickana Toure een voorzet van Jeffrey van Veen naast. De sterk spelende basisdebutant Jelle van Stralen blokte een schot van Manasse Labid. In de 66e minuut zag arbiter Rowdy Jensch geen reden om een forse (schouder)duw van Marijn Langhorst tegen Cheickna Toure te bestraffen met een strafschop.

De gasten drongen meer aan en er ontstond steeds meer ruimte voor Nieuwerkerk. Aan de rechterkant van het veld werd routinier Philippe den Hartog meermaals gezocht en gevonden. Hij vormde een plaag voor de Spartaanse defensie. Met nog een kwartier op de klonk had Johan Kroon een katachtige reactie op een schot van invaller Thomas Tiller. Een treffer van Marijn Langhorst werd geannuleerd wegens buitenspel. Na een afgeslagen hoekschop volgde een messcherpe counter van de thuisclub. Manasse Labid besliste in de 85e minuut de wedstrijd door de 2-0 aan te laten tekenen.