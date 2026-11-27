Ruim 80 ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bespraken op 25 november 2026 de gevolgen van de vernieuwing van de Haringvlietbrug. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in 2031 of 2032. Hoe die worden uitgevoerd en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van Zuidwest-Nederland, is nog niet bekend.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Haringvlietcoalitie. Daarin werken de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Moerdijk samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. De coalitie wil voorkomen dat de brug tijdens de werkzaamheden langdurig volledig wordt afgesloten. De betrokken partijen willen hierover aandacht vragen bij de provincie en het Rijk.

Tijdens de bijeenkomst kwamen de mogelijke gevolgen voor verkeer, economie, onderwijs, recreatie, toerisme, veiligheid en zorg aan bod. Deelnemers uit verschillende sectoren wisselden ervaringen en zorgen uit. Vooral de bereikbaarheid van de regio tijdens de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp.

Wethouder Hans Veentjer van mobiliteit van Goeree-Overflakkee noemt de brug een onmisbare verbinding voor het eiland. Volgens hem kunnen de werkzaamheden grote gevolgen hebben voor inwoners, ondernemers en de regionale economie. Ook de bereikbaarheid van werk, onderwijs, zorg en sociale contacten kan volgens hem onder druk komen te staan.

Aan vervanging toe

Het kabinet heeft 18 miljard euro uitgetrokken voor onderhoud en vernieuwing van de Nederlandse infrastructuur. De vernieuwing van de Haringvlietbrug is daarbij als prioriteit aangemerkt.

De brug maakt deel uit van de A29 en verbindt Zuid-Holland met Noord-Brabant. Ook voor verkeer van en naar Zeeland is de verbinding belangrijk. Daarnaast is de brug onderdeel van een belangrijke route voor internationaal vrachtverkeer tussen Rotterdam en Antwerpen.

Door de toename van het verkeer en het gebruik van zwaardere voertuigen is slijtage ontstaan aan de brug. In 2023 is het beweegbare deel gerenoveerd. Daarbij zijn de brugklep, het bewegingswerk en de technische systemen voor bediening, besturing en bewaking vernieuwd.

Rijkswaterstaat bereidt nu de vernieuwing van het vaste deel van de brug voor. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in 2031 of 2032. Wanneer de brug eventueel wordt afgesloten, hoelang de werkzaamheden duren en welke verkeersmaatregelen worden genomen, is nog niet bekend.