Den Bommel knokt zich terug van 0-3 naar 3-3 tegen DBGC

VV Den Bommel speelde zaterdag 3 oktober 2026 op Sportpark De Kruus met 3-3 gelijk tegen DBGC, na een 0-3 achterstand. Door de remise pakte de ploeg van trainer Dennis van Gils het tweede punt van het seizoen.

Den Bommel had vervolgens moeite om grip te krijgen op de wedstrijd. DBGC bleef gevaarlijk en verdubbelde na ongeveer een kwartier de voorsprong. Een aanval eindigde met een bal die via de binnenkant van de paal in het doel verdween: 0-2.

Na de 5-0 nederlaag bij SV Charlois was Den Bommel erop gebrand om zich voor eigen publiek te herstellen. De thuisploeg begon echter moeizaam aan de derby. DBGC kreeg al vroeg de mogelijkheid om de score te openen. In de zesde minuut was het Jeroen Sep die vanaf de linkerkant voor gevaar zorgde. Doelman Sander van Reijn bracht in eerste instantie redding, maar was kansloos op de rebound: 0-1.

Voor Den Bommel betekende dat opnieuw een wedstrijd waarin het vroeg achter de feiten aanliep. De thuisploeg probeerde wel iets terug te doen, maar wist voor rust niet tot een aansluitingstreffer te komen. Met een 0-2 achterstand gingen beide ploegen de kleedkamers in.

Ook na de rust kreeg Den Bommel aanvankelijk geen ommekeer voor elkaar. Vijf minuten na de hervatting sloeg DBGC opnieuw toe. Jeroen Sep kreeg ruimte en schoot de bal in de verre hoek, waarmee de bezoekers de marge naar drie doelpunten vergrootten: 0-3.

Daarmee leek de wedstrijd voor Den Bommel beslist, maar de thuisploeg weigerde zich neer te leggen bij een nieuwe nederlaag. Vanaf dat moment kwam er meer energie in het spel van Den Bommel en werd de druk op DBGC opgevoerd.

Die inzet leverde in de 64e minuut de aansluitingstreffer op. Na een hoekschop ging het mis in de verdediging van DBGC en verdween de bal via een eigen speler in het doel: 1-3.

Slechts vier minuten later was de achterstand nog maar één doelpunt. Frank Post zag de doelman van DBGC ver voor zijn doel staan en wist de bal met een fraaie lob in de verre hoek te plaatsen: 2-3. De comeback van Den Bommel was daarmee volledig ingezet.

In de slotfase bleef de thuisploeg aandringen. Den Bommel bleef geloven in een resultaat en kreeg uiteindelijk loon naar werken. Jelle van Gils zette druk op de doelman van DBGC, die de bal niet goed onder controle kreeg. Via Van Gils verdween de bal vervolgens alsnog in het doel: 3-3.