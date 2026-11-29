Flakkee heeft zaterdag 28 november 2026 een teleurstellende middag beleefd op bezoek bij koploper Rockanje. Op Sportpark De Drenkeling verloor de ploeg uit Middelharnis met 4-2. Vooral de manier waarop de tegendoelpunten tot stand kwamen, stemde trainer Hans de Heer na afloop ontevreden.

Flakkee kreeg zelf ook mogelijkheden. Marijn Redert was dicht bij de gelijkmaker met een volley, maar doelman Tom van der Leede van Rockanje voorkwam met een goede redding een doelpunt. De bezoekers slaagden er echter niet in om voldoende grip op de wedstrijd te krijgen. Vlak voor rust liep Rockanje verder uit. Zayd Jan kreeg na een situatie in het strafschopgebied de bal voor zijn voeten en schoot deze in de rechterbovenhoek. Daarmee werd de ruststand 2-0.

De wedstrijd begon iets later dan gepland, maar eenmaal op gang waren beide ploegen in de openingsfase zoekende. Rockanje wist in de zeventiende minuut de eerste grote slag te slaan. Jasper Vermeer profiteerde van een moment in de defensie van Flakkee en bracht de koploper op 1-0. Voor Flakkee was dat een tegenvaller, waarna de ploeg probeerde het spel weer naar zich toe te trekken.

Doelpuntrijke tweede helft

Na de hervatting kreeg Flakkee vrijwel direct een nieuwe tegenvaller te verwerken. Een voorzet van Rockanje werd in de 50e minuut door een Flakkee-speler in eigen doel gewerkt, waardoor de achterstand opliep tot 3-0. Daarmee werd het een zware opgave om nog terug te komen in de wedstrijd.

In de 65e minuut viel de 3-1, eveneens via een eigen doelpunt van Rockanje, waardoor er weer enige hoop ontstond bij de bezoekers. Die hoop was echter van korte duur. Een minuut later was Vermeer opnieuw trefzeker en bracht hij Rockanje op 4-1. De koploper herstelde daarmee snel de ruime marge.

Flakkee probeerde in de slotfase nog iets aan de score te veranderen en wist in de laatste minuut van de wedstrijd opnieuw te scoren. Nino Wielaard bracht de stand op 4-2, maar dat doelpunt kwam te laat om nog een resultaat af te kunnen dwingen.

Na afloop was trainer Hans de Heer kritisch op het optreden van zijn ploeg. Al in de rust had hij de spelers laten weten niet tevreden te zijn en hen hierover stevig toegesproken. Zo werden gemaakte afspraken onvoldoende nagekomen.

Ook vond De Heer de wijze waarop de vier tegendoelpunten tot stand kwamen bijzonder teleurstellend en had hij naar eigen zeggen nog meer spelers kunnen wisselen. De wedstrijd van de koploper verliezen, is volgens hem geen schande, maar de manier waarop dat gebeurde, was niet naar zijn verwachting.

Flakkee blijft ondanks de nederlaag zesde in de vijfde klasse E met zestien punten uit negen wedstrijden. Volgende week zaterdag 5 december wacht om 14:30 uur een zware thuiswedstrijd tegen Vierpolders.