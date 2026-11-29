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KV Good Luck en hoofdtrainer Joyce ten Cate zijn afgelopen week per direct uit elkaar gegaan. Volgens voorzitter Jan de Leeuw ontstonden er spanningen en problemen in de communicatie binnen de technische staf, waardoor voortzetting van de samenwerking niet langer mogelijk was. Ten Cate zegt dat de samenwerking met de spelersgroep juist uitstekend was, maar dat de contacten binnen de technische staf moeizaam verliepen.

Luister Presentator Tim Hoek sprak met Good Luck voorzitter Jan de Leeuw 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 14:16

Het vertrek van Joyce ten Cate bij korfbalvereniging Good Luck uit Middelharnis kwam afgelopen week onverwachts naar buiten. De trainster was pas sinds dit seizoen actief bij de vereniging en leidde Good Luck op het veld naar het kampioenschap en promotie naar de tweede klasse. Toch besloot de club woensdag bekend te maken dat de samenwerking per direct wordt beëindigd. In een interview in Sport Lokaal licht voorzitter Jan de Leeuw de situatie toe. Volgens hem waren er al vanaf het begin problemen in de communicatie. "De eerste weken dat we contact hadden met haar was er een moeilijkheid met de communicatie.” Dat ging onder meer over de samenstelling van teams en de onderlinge afstemming. Ook de communicatie tussen Ten Cate en de trainers van het tweede team verliep volgens de voorzitter niet goed.

De vereniging probeerde de betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen om de problemen op te lossen. "Dan ga je proberen om de mensen de goede kant op te krijgen”, aldus De Leeuw. Dat bleek uiteindelijk niet voldoende. "Dan komen er links en rechts wat conflicten. Het botst op een gegeven moment erg. Dat is ten overstaan van andere mensen ook gebeurd.” Spanningen binnen selectie De voorzitter benadrukt dat het bestuur niet lichtvaardig tot het besluit is gekomen. Er waren volgens hem spanningen merkbaar binnen de selectie en tussen de betrokken trainers. Het bestuur zag uiteindelijk geen mogelijkheid om de samenwerking op deze manier voort te zetten. "Dit is niet iets wat we makkelijk gedaan hebben in deze beslissing”, zegt De Leeuw. Volgens de voorzitter moest het clubbelang uiteindelijk meewegen. De technische commissie heeft zich bewust buiten de besluitvorming gehouden vanwege familiebelangen binnen de selectie. Het bestuur heeft de kwestie daarom zelf opgepakt. Ook Ten Cate geeft in een schriftelijke reactie aan dat de samenwerking met de andere coach binnen de technische staf niet goed verliep. “Die samenwerking is een ander verhaal. Vanaf het begin is het niet gelukt om op één lijn te komen en, omdat dat mensen zijn van de club en ik een passant, was mijn tijd voorbij…" Ten Cate benadrukt tegelijkertijd dat de band met de spelersgroep juist heel goed was. "De spelersgroep was echt fantastisch en de band tussen ons was ook echt geweldig. Ik word nu ook overspoeld door hele lieve berichtjes.” Het vertrek valt haar zwaar. "Het is heel verdrietig en ik ben er ook echt stuk van.” Petri van Dijk neemt taken over