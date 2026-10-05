Sint Nicolaas ijzersterk naar 3e plaats in Kustmarathon Zeeland

Ricardo Sint Nicolaas is zaterdag 3 oktober 2026 derde geworden in de Kustmarathon Zeeland. De atleet van AV Flakkee eindigde in 2.36:56 achter winnaar Gerd Devos en nummer twee Maarten van Zetten.

Na drie tweede plaatsen op rij was Sint Nicolaas gebrand om dit jaar te winnen maar de concurrentie was erg groot. Viervoudig winnaar en titelverdediger Tim Pleijte (Vlissingen) stond opnieuw aan de start en ook Maarten van Zetten uit Oud-Beijerland meldde zich aan het front. De 35-jarige atleet won al tweemaal de marathon Zeeuws-Vlaanderen en heeft evenals Sint Nicolaas 2.22 uur als persoonlijk record op de marathon staan. Zaterdag 22 augustus was er in de Halve marathon van Westenschouwen 21,1km een eerste krachtmeting tussen deze mannen. Van Zetten won in 1.10 uur en klopte Sint Nicolaas (1.13) en Pleijte (1.14) ruimschoots. De 40-jarige Sint Nicolaas bouwde zijn vorm uit en liep 20 september een uitstekende halve van Rotterdam 21,1km in 1.09 uur.

Zaterdag 3 oktober 2026 stond Zeeland in het teken van de 23e Kustmarathon Zeeland 42,2 km. Na de stormeditie van vorig jaar kregen de 2146 deelnemers dit jaar op het oog makkelijke omstandigheden. Toch maakten de warmte en het loodzware parcours er alsnog een ouderwetse slijtageslag van. Het publiek zag na een zinderende strijd de Belgische topatleet Gerd Devos zegevieren.

Eén dag later werd bekend dat Floris Willeboordse ook zou starten in de Kustmarathon. Met een PR van 2.16 uur (Valencia 2023) was de 35-jarige atleet uit Middelburg opeens dé grote favoriet. Willeboordse is tevens de beste vriend van Maikel Peeman uit Sommelsdijk die zondag 27 september tijdens zijn training een hartstilstand kreeg. Naar omstandigheden maakt Peeman het goed maar dit vergde ook veel van Willeboordse die na een turbulente week met weinig slaap toch besloot te starten, voor zijn vriend Maikel.

Nadat de torenklok van Burgh twaalf keer had geslagen vertrok het startveld voor de 42,2km langs de kust naar Zoutelande. Bij het opdraaien van de stormvloedkering richting Neeltje Jans zagen we een kopgroep van vijf met Sint Nicolaas, Willeboordse, Van Zetten, Kidane (Poortvliet) en de grote onbekende was de Belg Gerd Devos. Bij de strandopgang in Vrouwenpolder was hun voorsprong 2.10min. op een achtervolgende groep van tien met daarbij ook de 41-jarige titelverdediger Tim Pleijte die de slag had gemist. Na de strandafgang in Oostkapelle (27km) gingen de lopers duingebied de Manteling in, een gravelpad met veel pittige klimmetjes. Devos schudde hier flink aan de boom, Sint Nicolaas en Van Zetten konden mee, Willeboordse en Kidane moesten eraf!

Na 33km was het Devos die nog een keer versnelde en dat was voor Sint Nicolaas en Van Zetten teveel van het goede. Het gaatje bleef lang zo’n tien seconden maar in de zware heuvelachtige kilometers door de duinen liep Devos verder uit en soleerde hij naar de winst in 2.35:51. De 37-jarige atleet bleek meervoudig Belgisch marathonkampioen te zijn met een PR van 2.18 uur! Van Zetten finishte als tweede in 2.36:22 en Sint Nicolaas volgde als derde in 2.36:56. “Ik heb gestreden voor wat ik waard was, het tempo lag gelijk al hoog en dat maakte het zwaar. Devos was vandaag de sterkste, hij heeft verdiend gewonnen en ik ben trots op mijn derde plaats in dit sterke startveld!” Pleijte eindigde als zesde in 2.41 uur en Willeboordse finishte uiteindelijk als zevende in 2.42 uur.

Achter dit geweld liepen Roel Brand en Roland Schellevis uit Middelharnis ook een uitstekende wedstrijd. Tot 35km liepen ze samen in een groepje. Met een ijzersterk slot finishte Brand, die ook regelmatig ultramarathons loopt, als 49e in 3.07:49 gevolgd door Schellevis als 56e in 3.09:38. “De laatste 3km was het overleven, voor mijn gevoel was het tempo eruit maar ik haalde toch nog lopers in die het dus nóg zwaarder hadden!”

Overige uitslagen AV Flakkee: Niels van der Wekken 3.27:30, Adriaan Tanis 3.31:06, André Melissant 3.36:57, Ilse de Goede 3.53:41, Tessa Vroegindeweij 4.02:03, Jeroen Stoop 4.15:35, Addie Vroegindeweij 4.24:13, Cornelis Bakker 4.25:35, Naomi van de Kreeke 4.26:35, Emma van de Kreeke 4.26:36, Roos van Willigen 4.29:10, Niels Struijk 4.34:29, Jorne Kap 4.42:26, Adriaan Lodder 5.14:23 en Jacqueline Lodder 5.19:35.