Gertjan Lodder uit Sommelsdijk vertelt zaterdag 28 november 2026 in Sport Lokaal over de sport RingCross, die eerder You.fo heette. Het is het tweede deel van een serie van drie gesprekken, net na 17:00 uur bij Omroep Archipel.

De sport You.fo heeft een nieuwe naam: RingCross. Voor de 41-jarige Gertjan Lodder uit Middelharnis verandert daarmee de naam, maar niet zijn enthousiasme voor de sport. Hij is internationaal actief en vertegenwoordigde Nederland tijdens het wereldkampioenschap, dat dit jaar in China werd gehouden.

In een serie van drie gesprekken in het radioprogramma Sport Lokaal vertelt Lodder over de ontwikkeling van de sport, zijn ervaringen tijdens het wereldkampioenschap en de toekomst van RingCross.