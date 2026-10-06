Aanpassing moet aanrijdingen met slagbomen Haringvlietbrug voorkomen

Aanrijdingen met de slagbomen op de Haringvlietbrug hebben in de zomer van 2026 regelmatig voor oponthoud gezorgd. Medio augustus heeft Rijkswaterstaat daarom de timing van de voorwaarschuwingsseinen en de rode seinen voor de afsluiting aangepast. Sindsdien hebben zich op de brug geen dergelijke incidenten meer voorgedaan.

Het gaat volgens Derksen bij de storingen vooral om de slagbomen op de rijstrook richting het zuiden en situaties waarin vrachtwagens in colonne rijden. "In totaal zijn er twintig afzonderlijke aanrijdingen van dezelfde slagbomen geregistreerd. Deze incidenten hebben geleid tot meerdere afzonderlijke storingen per gebeurtenis, zoals beschadigde lampen, mechanische defecten en andere technische verstoringen."

Naar aanleiding van de aanrijdingen is een onderzoek ingesteld naar de oorzaken. Het onderzoeksteam bestaat uit verschillende experts, waaronder verkeersdeskundigen, systeemarchitecten en psychologen. "Voor het onderzoek naar de slagboomaanrijdingen bij de Haringvlietbrug maken wij gebruik van verschillende databronnen, waaronder snelheidsgegevens, verkeersintensiteiten, camerabeelden en storingsmeldingen", vertelt Hanneke Derksen namens Rijkswaterstaat. Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar verschillende oorzaken, zoals gedrag van weggebruikers, afleiding, de stand van de zon en de timing van de waarschuwings- en stopseinen.

Wettelijk voorgeschreven veiligheidsmarges

Wegens de renovatie van de brugklep zijn alle systemen uitvoerig getest, waaronder het sluiten en openen van de slagbomen. Volgens Rijkswaterstaat was de timing van het openen en sluiten toen in overeenstemming met de regelgeving. De geprogrammeerde tijd tussen de eerste waarschuwingslichten boven de snelweg en het daadwerkelijk zakken van de slagbomen viel dus binnen de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmarges. "In de praktijk hebben we echter geconstateerd dat door de grote drukte op de Haringvlietbrug het vrachtverkeer hier toch meer behoefte heeft aan iets ruimere signaal- en stoptijden om tijdig te kunnen afremmen."

De toenemende drukte wijt Rijkswaterstaat aan de verlenging van de A4 richting Antwerpen. Ook is volgens de organisatie het vrachtverkeer toegenomen sinds de renovatie van de Heinenoordtunnel. Daarnaast speelt mee dat de A29 dienstdoet als omleidingsroute voor vrachtverkeer bij incidenten of werkzaamheden op de A16.

Door deze drukte wordt vaak in colonne gereden, waardoor de timing te krap bleek te zijn voor het vrachtverkeer. Hoewel de signaleringstijd nu is verruimd, blijft het advies van Rijkswaterstaat aan chauffeurs om de algemeen geldende verkeersregels in acht te nemen, zoals voldoende afstand tot een voorligger. "En om zeker bij bruggen alert te zijn op een mogelijke brugopening en de signalering die dit aangeeft. Een laatste advies ligt voor de hand: rem op tijd."

Hoewel het onderzoek naar mogelijke andere oorzaken nog doorloopt, geeft Rijkswaterstaat aan voorzichtig positief te zijn. "Sinds de aanpassing zijn er geen slagbomen meer aangereden." De verdere uitkomsten van het onderzoek worden eind 2026 verwacht.