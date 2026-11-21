Op vrijdag 13 november 2026 werd een bunker in de Kwade Hoek bij Ouddorp officieel afgesloten. NLGO en Natuurmonumenten hebben samengewerkt om de bunker geschikt te maken als overwinteringsplek voor vleermuizen in het gebied. Zo krijgen de dieren een veilige plek om de winter door te brengen.

Het afsluiten van de bunker voorkomt vandalisme, draagt bij aan het behoud van het erfgoed en biedt vleermuizen een rustige overwinteringsplek. “We hebben deze bunker als vrijwilligers van NLGO ingericht als vleermuisbunker. Je ziet daarin voorzieningen die we aan de muren hebben gemetseld, waar vleermuizen achter kunnen kruipen. We hopen dat ze de plek aantrekkelijk vinden en hier in de toekomst gaan overwinteren”, vertelt Krijn Tanis van NLGO.

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Sonar

De bunker diende in de periode 1940-1945 als infanteriebunker om de kleine artillerie-eenheid bij Goedereede Havenhoofd te beschermen. “Vooral in de wintermaanden maken vleermuizen al jaren gebruik van de bestaande bunkers. In de zomermaanden zitten ze elders in het veld”, vertelt Jan de Roon van Natuurmonumenten.

De grote ramen en deuren zijn dichtgemetseld om de bunker vleermuisvriendelijk te maken. “Het was eigenlijk een open en tochtige bunker met een paar schoorsteengaten. Die zijn allemaal dichtgemetseld, maar er zijn een paar kleine openingen overgebleven, zodat de vleermuizen op hun sonar naar binnen kunnen vliegen”, aldus De Roon.

Voor de natuur

Rond het bunkercomplex ligt een unieke, gemetselde loopgraaf. Tijdens de oorlog werd deze afgeschermd met kippengaas en takken, zodat de loopgraven vanuit de lucht niet te zien waren. Er ligt zelfs nog een rol prikkeldraad uit die tijd.