Foto: Omroep Archipel

Bij de Brouwersdam Binnenzijde bij Scharendijke is zaterdagmiddag 21 november 2026 een auto ontdekt in het Grevelingenmeer. De hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit. Brandweer Ouddorp en het oppervlaktereddingsteam van de brandweer uit Stellendam werden ingezet. Duikers hebben een persoon en een hond uit het voertuig gehaald.

De melding van het ongeval kwam rond 15:10 uur binnen. Een voorbijganger had het dak van een auto boven het wateroppervlak zien uitsteken. Aanvankelijk was niet duidelijk of er nog iemand in het voertuig zat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, waaronder duikploegen. Ook het oppervlaktereddingsteam uit Stellendam kwam ter plaatse. Dit team ging het water in om te onderzoeken of er personen bij het ongeval betrokken waren.

Persoon uit voertuig gehaald

Duikers van de brandweer wisten uiteindelijk een persoon en een hond uit de auto te bevrijden. De persoon en de hond bleken te zijn overleden. Het ongeval gebeurde op het Zeeuwse deel van de Brouwersdam, op Schouwen-Duiveland. Hoe de auto in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.