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Goeree-Overflakkee staat op de 193e plaats van de 342 Nederlandse gemeenten als het gaat om openbare toiletten. De gemeente krijgt een 3,5 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het MDL Fonds, die op Wereld WC Dag, 19 november 2026, is gepubliceerd. Met de ranglijst vraagt de stichting aandacht voor het tekort aan openbare toiletten in Nederland.

Het MDL Fonds onderzoekt jaarlijks hoe toegankelijk openbare toiletten in Nederlandse gemeenten zijn. Sinds 2025 gebruikt de stichting hiervoor gegevens uit de eigen WC Wijzer-app. In totaal krijgen slechts dertien gemeenten een voldoende. Dat zijn er meer dan vorig jaar in 2025, toen zeven gemeenten een voldoende haalden. De gemeente Veere voert de ranglijst aan met een 7,5. Vught staat op de tweede plaats met een 6,9. Zundert en Heemstede delen de derde plaats met een 6,7. Onderaan de lijst staat Rozendaal, met een 0.

Drie onderdelen

De ranglijst is gebaseerd op drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het aantal en de kwaliteit van de voorzieningen. Daarbij kijkt het MDL Fonds onder meer naar de toegankelijkheid, openingstijden en kosten van toiletten. Ook de aanwezigheid van een verschoontafel voor baby's telt mee. Daarnaast kijkt de stichting naar het aantal openbare toiletten in verhouding tot het aantal inwoners en de oppervlakte van onder meer winkelgebieden, parken en recreatiegebieden. Het derde onderdeel is het gemeentelijke beleid. Daarbij wordt gekeken naar de plannen en inzet van gemeenten voor het openen en onderhouden van openbare toiletten. De drie onderdelen tellen niet even zwaar mee. De voorzieningen en beschikbaarheid bepalen elk 40 procent van het eindcijfer. Het gemeentelijke beleid telt voor 20 procent mee.