Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn honderden vluchtelingen op Goeree-Overflakkee opgevangen. In 2024 werd hiervoor het Oekraïnedorp met flexwoningen in Middelharnis geopend. De gemeente wil de bestaande opvangcapaciteit beter benutten door meer Oekraïense ontheemden op dezelfde locatie onder te brengen. Het college heeft op 3 november 2026 besloten daarbij vooral te willen verdichten wanneer bewoners vertrekken.

Het voorstel tot verdichting werd eind oktober 2026 nog uitgesteld. Hoewel de gemeente vindt dat bewoners geen rechten kunnen ontlenen aan het feit dat ze tot nu toe alleen of met familie in een unit hebben gewoond, hebben ze wel bepaalde vrijheden en leefomstandigheden opgebouwd waaraan ze gewend zijn geraakt. Hierdoor zou volgens de gemeente “tumult kunnen ontstaan als verworven vrijheden ingetrokken worden”.

Verdichten houdt in dat meer mensen op dezelfde locatie worden opgevangen, bijvoorbeeld door meerdere Oekraïners in één flexwoning te plaatsen. Het college wil de bewoners van de Langdurige Opvang Oekraïense ontheemden (LOO) via een nieuwsbrief informeren over de mogelijke gevolgen van de verdichting. Daarbij gaat het onder meer om veranderingen in de huisvesting van verwanten en niet-verwanten. Als Oekraïners die geen familie van elkaar zijn samen een opvangunit delen, wil de gemeente de belastingen van SVHW voor haar rekening nemen.

De gemeente heeft verdichting eerder besproken met een aantal Oekraïners. “Zij reageerden daar negatief op en hebben daarop klachten bij de gemeente ingediend. Mogelijk volgen bij verdichting juridische procedures”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Landelijke druk op opvang

Aanleiding voor de plannen is de hoge bezettingsgraad van opvanglocaties in Nederland. Die bedraagt volgens de gemeente momenteel 99,7 procent. Bovendien melden zich iedere week nieuwe vluchtelingen in Nederland, voor wie gemeenten een passende opvangplek moeten zoeken. Het Rijk dringt er bij gemeenten op aan de beschikbare opvangplekken zo goed mogelijk te benutten. “De gemeente vindt het belangrijk om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en zoveel mogelijk vluchtelingen een goede opvangplek te bieden.”

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen zich de komende tijd zullen melden, is volgens de gemeente lastig te voorspellen. Wel zijn er zorgen over de situatie in Oekraïne. “De naderende winter en de voortdurende bombardementen op energievoorzieningen en andere nutsvoorzieningen maken het leven daar voor veel mensen steeds moeilijker. Dit kan leiden tot nieuwe vluchtelingenstromen.”

Bij volledige verdichting zouden ongeveer dertig extra opvangplekken kunnen ontstaan. Als de gemeente alleen verdicht wanneer bewoners vertrekken, gaat het om ongeveer tien plekken. De gemeente licht toe: “We zien momenteel dat een deel van de bewoners vertrekt, waardoor er bijvoorbeeld nog maar één bewoner overblijft, terwijl er ruimte is voor drie of vier. Deze mutaties willen we aangrijpen om te verdichten.” Er kan dan een Oekraïense vluchteling bij wordt geplaatst. Het college kiest voorlopig vooral voor die laatste aanpak.

Daarnaast wil het college gebruikmaken van regionale solidariteitsafspraken. Oekraïense vluchtelingen die zich bij Goeree-Overflakkee melden, zouden kunnen worden doorverwezen naar gemeenten in de regio die hun opvangtaakstelling nog niet hebben ingevuld. De portefeuillehouder wordt gevraagd dit onderwerp regionaal op de agenda te zetten.