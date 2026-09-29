Provincie wil 4 miljoen reserveren voor afkalvend strand Brouwersdam

Gedeputeerde en plaatsvervangend voorzitter Robert Tieman informeert Provinciale Staten in een brief van 22 september 2026 over de snelle afkalving van het recreatiestrand aan de Brouwersdam. De provincie Zuid-Holland wil 4 miljoen euro reserveren voor een mogelijke bijdrage aan het aanvullen van het strand met zand. Daarvoor is naar schatting 600.000 kubieke meter zand nodig. De totale kosten worden geraamd op 9 tot 10 miljoen euro.

Ook de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben aandacht gevraagd voor de toenemende afkalving. Provinciale Staten bespraken de situatie op 8 juli 2026. Een conceptmotie om geld beschikbaar te stellen voor het aanvullen van het strand werd uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Het recreatiestrand aan de Brouwersdam kalft snel af. De beschikbare hoeveelheid droog strand neemt af en het water komt steeds dichter bij de aanwezige voorzieningen. Volgens de provincie komt de recreatieve functie van het gebied verder onder druk als de afkalving doorgaat.

Het college van Gedeputeerde Staten zegde tijdens die vergadering toe Provinciale Staten vóór de behandeling van de begroting voor 2027 te informeren over maatregelen voor recreatie en sport aan de Brouwersdam. De brief van Tieman gaat over dat onderzoek.

Voor de korte en middellange termijn wordt gekeken naar het aanvullen van het strand met zand. De harde Brouwersdam vormt de waterkering. Volgens de provincie heeft het strand zelf daardoor geen functie voor de kustveiligheid. Reguliere aanvulling van het strand met zand door Rijkswaterstaat ligt daarom volgens de provincie niet voor de hand.

De provincie bespreekt met het Havenbedrijf Rotterdam of geschikt zand dat vrijkomt uit het Slijkgat kan worden gebruikt. Bij de uitvoering moet onder meer rekening worden gehouden met Natura 2000, het stormseizoen en de beschikbaarheid van geschikt zand. De huidige planning gaat uit van voorbereiding en vergunningverlening in 2026 en 2027 en uitvoering vanaf 2028. De precieze planning hangt af van de onderzoeken, vergunningen, de beschikbaarheid van zand en de financiering.

De provincie schrijft dat het aanvullen van het strand niet voorkomt dat het opnieuw afkalft. Daarom wordt binnen Proeftuin Brouwersbaai ook onderzoek gedaan naar maatregelen die de afkalving kunnen remmen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar natuurlijke dammen en riffen. Ook worden modelstudies en onderzoeken naar de effecten uitgevoerd.

Zuid-Holland stelde in 2024 € 16.250,- beschikbaar voor onderzoek naar de afkalving van het strand. Daarnaast is vanuit Recreatie, Toerisme en Sport tot en met 2029 jaarlijks € 30.000,- beschikbaar voor onderzoek, projectleiding en verdere plannen.

Het college van Gedeputeerde Staten wil in de begroting voor 2027 4 miljoen euro reserveren voor een mogelijke provinciale bijdrage aan het aanvullen van het strand. Het geld is bedoeld voor het begrotingsjaar 2028. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de reservering tijdens de reguliere behandeling van de begroting.