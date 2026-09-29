Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveOns Eiland, Altijd Dichtbij
Nieuws

Renovatie Krammersluizen begonnen: gevolgen voor scheepvaart

Internetredactie Omroep Archipel
· 2 min lezen
Foto: Danny Cornelissen

Rijkswaterstaat is in september 2026 begonnen met de renovatie van de Krammersluizen in de Philipsdam, op de grens van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het bijna veertig jaar oude sluizencomplex wordt de komende maanden opgeknapt omdat verschillende onderdelen onderhoud en herstel nodig hebben.

De werkzaamheden duren tot mei 2027 en hebben gevolgen voor de beroeps- en recreatievaart.

Een van de sluisdeuren is inmiddels verwijderd. De deur weegt 65.000 kilo en wordt naar een werf in Moerdijk gebracht. Daar wordt deze gecontroleerd, opgeknapt en waar nodig versterkt. Na ongeveer elf weken wordt de deur teruggebracht. Vervolgens wordt de volgende deur aangepakt.

Het verwijderen van de deuren gebeurt met een speciale werkwijze. Door een vaste brug boven de sluis is er weinig ruimte voor het hijswerk. De deur wordt eerst opgetild, waarna een drijvend platform met een stalen frame eronder wordt gevaren. Daarmee kan de deur rechtop uit de sluis worden gehaald.

De Krammersluizen verbinden het Volkerak-Zoommeer met de Oosterschelde. Het complex heeft twee doorgangen voor de beroepsvaart en twee voor de recreatievaart. Jaarlijks passeren ongeveer 66.000 schepen het complex.

De noordelijke doorgang voor recreatievaart is van 14 september 2026 tot en met 9 mei 2027 gesloten. Op sommige momenten is ook de andere doorgang gesloten. Recreatievaart moet dan een andere route nemen. De Staande Mastroute, een vaarroute voor schepen met een hoge vaste mast, blijft beschikbaar via een doorgang voor de beroepsvaart, behalve wanneer ook deze is gesloten.

Recreatievaart
De zuidelijke kolk van de jachtensluis is op maandag 28 en dinsdag 29 september 2026 van 07:00 tot 17:00 uur gesloten voor inspectie door Rijkswaterstaat. Op donderdag 1 oktober 2026 van 07:00 uur tot vrijdag 2 oktober 2026 om 19:00 uur zijn beide kolken gesloten. Dan worden de hoogspanningsinstallaties van de sluis getest. Recreatievaart kan de sluis tijdens deze uren niet gebruiken. Rijkswaterstaat adviseert schippers om een andere route te kiezen.

Meer informatie over geplande werkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Provincie wil 4 miljoen reserveren voor afkalvend strand Brouwersdam
Natuur

Provincie wil 4 miljoen reserveren voor afkalvend strand Brouwersdam

dinsdag 29 september

Nieuw opvangschip voor 140 asielzoekers komt naar Stellendam

Nieuw opvangschip voor 140 asielzoekers komt naar Stellendam

dinsdag 29 september

Trap naar strandje Herkingen wordt vervangen
Ontspanning

Trap naar strandje Herkingen wordt vervangen

maandag 28 september

Eigenaren van monumenten kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud

Eigenaren van monumenten kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud

maandag 28 september

Vrachtwagenchauffeur baalt van 'gevoelige' hoogtemelders in tunnels

Vrachtwagenchauffeur baalt van 'gevoelige' hoogtemelders in tunnels

zondag 27 september

Meest gelezen vandaag

  1. 1Hardloper onwel in Middelharnis, familie of bekenden inmiddels bereikt
  2. 2Vrachtwagenchauffeur baalt van 'gevoelige' hoogtemelders in tunnels
  3. 3Nieuw opvangschip voor 140 asielzoekers komt naar Stellendam
  4. 4Ongeval tussen twee auto’s op kruising N215
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →