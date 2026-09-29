Renovatie Krammersluizen begonnen: gevolgen voor scheepvaart

Rijkswaterstaat is in september 2026 begonnen met de renovatie van de Krammersluizen in de Philipsdam, op de grens van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het bijna veertig jaar oude sluizencomplex wordt de komende maanden opgeknapt omdat verschillende onderdelen onderhoud en herstel nodig hebben.

Een van de sluisdeuren is inmiddels verwijderd. De deur weegt 65.000 kilo en wordt naar een werf in Moerdijk gebracht. Daar wordt deze gecontroleerd, opgeknapt en waar nodig versterkt. Na ongeveer elf weken wordt de deur teruggebracht. Vervolgens wordt de volgende deur aangepakt.

Het verwijderen van de deuren gebeurt met een speciale werkwijze. Door een vaste brug boven de sluis is er weinig ruimte voor het hijswerk. De deur wordt eerst opgetild, waarna een drijvend platform met een stalen frame eronder wordt gevaren. Daarmee kan de deur rechtop uit de sluis worden gehaald.

De Krammersluizen verbinden het Volkerak-Zoommeer met de Oosterschelde. Het complex heeft twee doorgangen voor de beroepsvaart en twee voor de recreatievaart. Jaarlijks passeren ongeveer 66.000 schepen het complex.

De noordelijke doorgang voor recreatievaart is van 14 september 2026 tot en met 9 mei 2027 gesloten. Op sommige momenten is ook de andere doorgang gesloten. Recreatievaart moet dan een andere route nemen. De Staande Mastroute, een vaarroute voor schepen met een hoge vaste mast, blijft beschikbaar via een doorgang voor de beroepsvaart, behalve wanneer ook deze is gesloten.

Recreatievaart

De zuidelijke kolk van de jachtensluis is op maandag 28 en dinsdag 29 september 2026 van 07:00 tot 17:00 uur gesloten voor inspectie door Rijkswaterstaat. Op donderdag 1 oktober 2026 van 07:00 uur tot vrijdag 2 oktober 2026 om 19:00 uur zijn beide kolken gesloten. Dan worden de hoogspanningsinstallaties van de sluis getest. Recreatievaart kan de sluis tijdens deze uren niet gebruiken. Rijkswaterstaat adviseert schippers om een andere route te kiezen.

Meer informatie over geplande werkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.