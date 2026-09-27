Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveDoopsgezinde gemeente
112

Hardloper onwel in Middelharnis, familie of bekenden inmiddels bereikt

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Omroep Archipel

Een hardloper is zondagmiddag 27 september 2026 rond 12:30 uur onwel geworden op het fietspad naast de Zuidelijke Randweg bij de Vliegers in Middelharnis. Via Burgernet werd geprobeerd familie of bekenden van de man te bereiken. De Burgernetactie is inmiddels beëindigd.

Mensen die een familielid, vriend of bekende misten die was gaan hardlopen en nog niet was teruggekeerd, werden gevraagd contact op te nemen met de politie.

De man is overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.

De Burgernetactie voor Goeree-Overflakkee werd zondag om 13:53 uur gestart en om 14:33 uur beëindigd.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Vrachtwagenchauffeur baalt van 'gevoelige' hoogtemelders in tunnels

Vrachtwagenchauffeur baalt van 'gevoelige' hoogtemelders in tunnels

zondag 27 september

Ongeval tussen twee auto’s op kruising N215
112

Ongeval tussen twee auto’s op kruising N215

zaterdag 26 september

De Bulk in Middelharnis verwerkt miljoenste statiegeldverpakking

De Bulk in Middelharnis verwerkt miljoenste statiegeldverpakking

vrijdag 25 september

Bewoners Oude-Tonge willen oplossing voor lawaaierig parkeerdek

Bewoners Oude-Tonge willen oplossing voor lawaaierig parkeerdek

vrijdag 25 september

Gratis verduurzamingsadvies voor mkb-ondernemers

Gratis verduurzamingsadvies voor mkb-ondernemers

vrijdag 25 september

Meest gelezen vandaag

  1. 1Ongeval tussen twee auto’s op kruising N215
  2. 2Bewoners Oude-Tonge willen oplossing voor lawaaierig parkeerdek
  3. 3De Bulk in Middelharnis verwerkt miljoenste statiegeldverpakking
  4. 4Fietser gewond na aanrijding met auto
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →