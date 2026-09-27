Hardloper onwel in Middelharnis, familie of bekenden inmiddels bereikt

Een hardloper is zondagmiddag 27 september 2026 rond 12:30 uur onwel geworden op het fietspad naast de Zuidelijke Randweg bij de Vliegers in Middelharnis. Via Burgernet werd geprobeerd familie of bekenden van de man te bereiken. De Burgernetactie is inmiddels beëindigd.

Mensen die een familielid, vriend of bekende misten die was gaan hardlopen en nog niet was teruggekeerd, werden gevraagd contact op te nemen met de politie.

De man is overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.