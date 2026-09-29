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Nieuw opvangschip voor 140 asielzoekers komt naar Stellendam

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

In Stellendam verhuist woensdag 30 september 2026 een groep van 140 asielzoekers van het opvangschip Bo Elise naar de Bellriva. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vervangt daarmee het huidige schip, omdat de overeenkomst met de eigenaar van de Bo Elise afloopt. De verhuizing duurt twee dagen en vindt plaats in de haven van Stellendam.

De bewoners verhuizen op woensdag van het ene schip naar het andere. Om dat mogelijk te maken, wordt een deel van de kade gebruikt en tijdelijk een ponton verplaatst. De Bellriva ligt daarna een nacht met de bewoners in de binnenhaven. Op donderdag vaart het schip naar de buitenhaven, waar het de vaste plek van de Bo Elise inneemt.

De Bellriva is iets groter dan de Bo Elise. Het aantal opvangplaatsen blijft echter gelijk. In Stellendam kunnen maximaal 140 asielzoekers worden opgevangen. Het gaat om mensen die werken op Goeree-Overflakkee of in de omgeving daarvan.

De kade in Stellendam is hiervoor tot september 2028 beschikbaar. Rijkswaterstaat heeft de kade op verzoek van de gemeente voor de opvang beschikbaar gesteld.

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