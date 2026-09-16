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Omroep Archipel
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112

Brandweer redt vijf koeien uit mestkelder in Stellendam

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Brandweer Stellendam en Woutrinahoeve

Vijf koeien zijn in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 september 2026 in een mestkelder van een melkveebedrijf in Stellendam gevallen. De brandweer werd rond 01:50 uur ingeschakeld om de dieren te redden.

De problemen begonnen rond 01:30 uur, toen ongeveer vijftig melkkoeien zich in de stal en op het erf hadden losgemaakt. De meeste dieren konden door de veehouder en zijn gezin snel weer naar de stal worden gebracht. Daarna bleek dat vijf koeien in de mestkelder waren gevallen.

De brandweer van Stellendam kwam ter plaatse en riep ook de brandweer van Heinenoord op om te helpen. De laatste drie koeien bleken moeilijker uit de kelder te halen. Omdat zij in een diep en afgesloten deel van de mestkelder waren terechtgekomen, werd een gespecialiseerd team van de brandweer uit Oudenbosch opgeroepen.

Twee medewerkers van dit team gingen met beschermende kleding en ademlucht de mestkelder in. Zij brachten de koeien één voor één naar boven. Na ongeveer vijf en een half uur waren alle dieren weer uit de kelder.

Een dierenarts onderzocht de koeien na de reddingsactie. Volgens de veehouder maken alle vijf dieren het goed.

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Onderwerpen:#112#nieuws

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