Politiek op donderdag: rivierkreeften, DHL-overlast en woningbouw

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 38 van 2026.

Volgens het CDA ligt de formele verantwoordelijkheid voor de bestrijding niet bij de gemeente, maar bij het ministerie, het waterschap en de provincie. De partij vraagt het college daarom welke rol het voor zichzelf ziet en welke stappen het zet om tot een aanpak te komen.

CDA vraagt naar aanpak rivierkreeften Het CDA Goeree-Overflakkee heeft op 15 september 2026 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de aanpak van rivierkreeften. De partij wil weten wat de gemeente doet om bij het ministerie, het waterschap en de provincie aandacht te vragen voor de gevolgen van de dieren en voor een aanpak op korte termijn.

PRO vraagt naar vervolg DHL

PRO Goeree-Overflakkee heeft op 16 september 2026 opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de overlast rond het DHL-servicepunt in Sommelsdijk. De partij wil weten of het college de meldingen van overlast herkent en hoe vaak buitengewoon opsporingsambtenaren, ook wel boa’s genoemd, bij de locatie hebben ingegrepen en wat daarvan het resultaat was.

Volgens PRO is de nachtelijke aanvoer en overslag van pakketten inmiddels gestopt. Overdag zouden er volgens de partij nog steeds klachten zijn over het gebruik van openbare parkeerplaatsen en de straat voor de aanvoer en overslag van pakketten. Ook noemt PRO zwerfafval en hinder voor andere bedrijven op het bedrijventerrein. De partij vraagt het college om met DHL te bespreken of een verhuizing naar een locatie buiten een woonkern mogelijk is.

CDA wil Nollepolder op woningbouwlijst

Het CDA in Zuid-Holland wil dat de Nollepolder bij Melissant alsnog wordt opgenomen op de provinciale lijst met mogelijke locaties voor grootschalige woningbouw. De partij wil hiervoor tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 14 oktober 2026 een amendement indienen.

De provincie Zuid-Holland heeft een lijst opgesteld met locaties buiten bestaande dorpen en steden die mogelijk geschikt zijn voor woningbouw. Volgens het CDA is de Nollepolder eerder door de partij voorgesteld, maar staat deze niet op de huidige lijst. Het CDA wil dat de provincie de locatie alsnog onderzoekt. Een eventuele keuze voor woningbouw volgt pas na verder onderzoek en besluitvorming.

VVD wil onderzoek woningbouwlocaties

De VVD Zuid-Holland wil dat de provincie verder onderzoekt waar grootschalige woningbouw mogelijk is. De partij reageert daarmee op het provinciale plan om ook buiten bestaande steden en dorpen naar nieuwe woningbouwlocaties te kijken.

Volgens de VVD moeten daarbij ook gemeenten in landelijke gebieden worden betrokken. De partij wil dat wordt onderzocht welke locaties geschikt zijn en waar woningbouw daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De provincie heeft inmiddels mogelijke locaties in beeld gebracht. Over de geschiktheid van deze locaties moet nog verder worden besloten.