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Vernieuwd winkeltje op Hernesseroord zoekt naam

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Zuidwester

Het winkeltje in het Dok op Hernesseroord krijgt een compleet nieuwe uitstraling én een nieuwe naam. Iedereen kan hiervoor een idee insturen. Op woensdag 7 oktober 2026 wordt tijdens de officiële opening onthuld wat de nieuwe naam is geworden.

De vernieuwde winkel wordt van maandag tot en met vrijdag gerund door cliënten en medewerkers van Zuidwester. Ook komt er een wisselend assortiment dat aansluit bij de seizoenen, zoals zelfgemaakte kaarten, houten producten, zoals insectenhotels, maar ook vogel- en insectenbadjes.

De nieuwe naam moet passen bij het zee- en waterthema van Hernesseroord. Veel gebouwen of locaties op het terrein hebben ook al een naam die verwijst naar de zee of het water, zoals de Meerpaal. Een idee indienen kan tot 30 september 2026 via drukwerk.go@zuidwester.org of bij de speciale bus bij het Dok zelf. Deelnemers wordt gevraagd ook hun naam en contactgegevens te vermelden.

Een jury, bestaande uit twee cliënten en twee medewerkers, beoordeelt de inzendingen en kiest de winnende naam. De bedenker ervan ontvangt hiervoor een prijs.

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