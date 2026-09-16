Vernieuwd winkeltje op Hernesseroord zoekt naam

Het winkeltje in het Dok op Hernesseroord krijgt een compleet nieuwe uitstraling én een nieuwe naam. Iedereen kan hiervoor een idee insturen. Op woensdag 7 oktober 2026 wordt tijdens de officiële opening onthuld wat de nieuwe naam is geworden.

De vernieuwde winkel wordt van maandag tot en met vrijdag gerund door cliënten en medewerkers van Zuidwester. Ook komt er een wisselend assortiment dat aansluit bij de seizoenen, zoals zelfgemaakte kaarten, houten producten, zoals insectenhotels, maar ook vogel- en insectenbadjes.