Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveOns Eiland, Altijd Dichtbij
Nieuws

Gemeente roept ouders op auto verder van school te parkeren

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt ouders van leerlingen van drie basisscholen in Stellendam om tijdens het brengen en ophalen de auto verder van school te parkeren. De oproep ging maandag 14 september 2026 van start bij OBS Stellegors. Ook CNS Zomerland en CBS Het Kompas doen mee. De gemeente wil daarmee het verkeer rond de scholen overzichtelijker maken.

Rond de drie scholen zijn van 14 tot en met 25 september de Stap & Trap-weken. Leerlingen kunnen elke ochtend aangeven hoe zij naar school zijn gekomen. Na afloop krijgen zij een beloning. De actie wordt later dit schooljaar herhaald.

De gemeente vraagt ouders die met de auto komen om het laatste stuk naar school te lopen. Wie lopend of op de fiets naar school komt, hoeft de auto helemaal niet bij de school te parkeren.

Kinderen leren op weg naar school onder meer oversteken, snelheid inschatten en richting aangeven. Ook leren zij verkeersregels en verkeersborden herkennen.

Op de Voorstraat in Stellendam is onlangs een extra zebrapad aangelegd. Ouders kunnen hun auto verder van OBS Stellegors parkeren en daar met hun kinderen oversteken.

Verkeerswethouder Hans Veentjer was maandag bij OBS Stellegors aanwezig bij de start van de actie.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Stedin gaat elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee verzwaren
Nieuws

Stedin gaat elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee verzwaren

woensdag 16 september

Nieuw bestuur voor P10, met Henk van Putten uit Goeree-Overflakkee

Nieuw bestuur voor P10, met Henk van Putten uit Goeree-Overflakkee

dinsdag 15 september

112 Veiligheidsdag brengt hulpdiensten samen in Middelharnis
112Video

112 Veiligheidsdag brengt hulpdiensten samen in Middelharnis

dinsdag 15 september

Van tractor tot Blues Brothers-auto: Nieuwe-Tonge staat vol oldtimers
Cultuur

Van tractor tot Blues Brothers-auto: Nieuwe-Tonge staat vol oldtimers

dinsdag 15 september

Ongeluk met auto en vrachtwagen: uur vertraging op A29
112

Ongeluk met auto en vrachtwagen: uur vertraging op A29

dinsdag 15 september

Meest gelezen vandaag

  1. 1Buren beginnen appgroep over mishandeling van kleine Joey: 'Zijn stiefvader gaat wéér tekeer'
  2. 2Ongeluk met auto en vrachtwagen: uur vertraging op A29
  3. 3Opnieuw broei bij biogasinstallatie in Oude-Tonge
  4. 4Gemeente wil raadsleden op bezoek sturen bij 60-jarige echtparen
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →