Gemeente roept ouders op auto verder van school te parkeren

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt ouders van leerlingen van drie basisscholen in Stellendam om tijdens het brengen en ophalen de auto verder van school te parkeren. De oproep ging maandag 14 september 2026 van start bij OBS Stellegors. Ook CNS Zomerland en CBS Het Kompas doen mee. De gemeente wil daarmee het verkeer rond de scholen overzichtelijker maken.

Rond de drie scholen zijn van 14 tot en met 25 september de Stap & Trap-weken. Leerlingen kunnen elke ochtend aangeven hoe zij naar school zijn gekomen. Na afloop krijgen zij een beloning. De actie wordt later dit schooljaar herhaald. De gemeente vraagt ouders die met de auto komen om het laatste stuk naar school te lopen. Wie lopend of op de fiets naar school komt, hoeft de auto helemaal niet bij de school te parkeren.

Kinderen leren op weg naar school onder meer oversteken, snelheid inschatten en richting aangeven. Ook leren zij verkeersregels en verkeersborden herkennen. Op de Voorstraat in Stellendam is onlangs een extra zebrapad aangelegd. Ouders kunnen hun auto verder van OBS Stellegors parkeren en daar met hun kinderen oversteken. Verkeerswethouder Hans Veentjer was maandag bij OBS Stellegors aanwezig bij de start van de actie.