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Stedin gaat elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee verzwaren

Nieuwe elektriciteitshuisjes en dikkere kabels staan de komende jaren op de planning

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Stedin gaat de komende jaren op verschillende plaatsen op Goeree-Overflakkee het elektriciteitsnet verzwaren. De netbeheerder plaatst nieuwe elektriciteitshuisjes en legt dikkere kabels in de grond. De werkzaamheden zijn nodig omdat het gebruik van elektriciteit toeneemt, onder meer door elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen.

De eerste werkzaamheden beginnen naar verwachting voor het einde van 2026. Daarna volgen andere buurten op het eiland. Bewoners krijgen van Stedin vooraf een brief met informatie over de werkzaamheden in hun buurt.

Bij het bepalen van de plekken voor nieuwe elektriciteitshuisjes kijkt Stedin naar plaatsen waar het elektriciteitsnet nu of in de toekomst tegen de grens aanloopt. Stedin houdt bij de plaats van nieuwe elektriciteitshuisjes ook rekening met de kabels en leidingen die al in de grond liggen. Waar mogelijk worden de huisjes op een zo onopvallend mogelijke plek geplaatst.

Voor het leggen van de nieuwe kabels kan het nodig zijn om straten open te breken. In sommige straten kan dat meerdere keren gebeuren. Stedin voert de werkzaamheden daarom niet overal tegelijk uit, maar buurt voor buurt.

Het elektriciteitsgebruik neemt toe doordat steeds meer mensen elektrisch koken, een elektrische auto rijden of een warmtepomp gebruiken. Ook wordt meer elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. De dikkere kabels zijn nodig om meer stroom te kunnen vervoeren.

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