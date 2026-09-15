Nieuw bestuur voor P10, met Henk van Putten uit Goeree-Overflakkee

Foto: P10

De P10, een samenwerkingsverband van 34 plattelandsgemeenten, heeft een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Henk van Putten van de gemeente Goeree-Overflakkee is een van de vijf nieuwe bestuurders. De P10 brengt namens de aangesloten gemeenten onderwerpen uit het landelijk gebied onder de aandacht van het Rijk, provincies en de Europese Unie.

Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Shah Sheikkariem van Altena, Betsy Ramerman van Dalfsen, Tom Hartog van Weststellingwerf en Erik Nijssen van Peel en Maas. Zij zijn vorige week gekozen door het algemeen bestuur van de P10. Een belangrijk onderdeel van het werk is lobby. De organisatie spreekt met ministeries, provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Europese partijen over onderwerpen die plattelandsgemeenten raken. Het gaat onder meer om woningbouw, openbaar vervoer, zorg en voorzieningen in dorpen, landbouw, energie en internet in het buitengebied.

Ook de verdeling van geld over gemeenten komt daarbij aan de orde. Plattelandsgemeenten hebben door hun grote grondgebied relatief veel kosten voor bijvoorbeeld wegen, riolering, landschapsonderhoud en vervoer. De P10 vraagt daarom om bij de verdeling van geld rekening te houden met deze verschillen. Daarnaast wisselen de aangesloten gemeenten kennis en ervaringen uit en werken zij samen aan projecten en onderzoeken. De P10 werkt daarbij met verschillende organisaties, waaronder LTO, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en Wageningen University & Research. De organisatie houdt zich ook bezig met Europese onderwerpen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Binnen de P10 zijn vijf onderwerpen verdeeld: het buitengebied, dorpen en kernen, sociale vraagstukken, duurzaamheid en maatwerk voor plattelandsgemeenten. Met de benoeming van Van Putten is Goeree-Overflakkee vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de P10.