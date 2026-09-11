De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Het bedrijf was op dat moment al bezig om de compost met shovels uit de loods naar buiten te rijden. Buiten werd vervolgens zand over de compost aangebracht om de broei onder controle te krijgen. De brandweer bleef tijdens de werkzaamheden stand-by, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen om te blussen. Het bedrijf heeft de situatie zelf verder afgehandeld.
Brandweer uitgerukt na broei in loods op Bedrijvenpark Oostflakkee
Vrijdagochtend 11 september 2026 is de brandweer om 11:10 uur gealarmeerd voor een melding bij een compostverwerkingsbedrijf op Bedrijvenpark Oostflakkee bij Oude-Tonge. Volgens de brandweer was er broei ontstaan in een loods.
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