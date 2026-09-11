Waterschap begint vernieuwing rioolwaterzuivering in Ooltgensplaat

Foto: Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta is maandag 7 september 2026 begonnen met de vernieuwing van de rioolwaterzuivering in Ooltgensplaat. Voor de nieuwe zuivering worden 118 palen in de grond geplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2029.

Het waterschap vernieuwt de zuivering aan de Rode Sluisweg omdat de huidige installatie verouderd is en de eisen voor het schoonmaken van afvalwater zijn veranderd. Ook andere rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee en in Spijkenisse worden de komende jaren vernieuwd. In een rioolwaterzuivering wordt afvalwater van huishoudens en bedrijven schoongemaakt. Daarna wordt het water teruggebracht naar sloten, kanalen en andere wateren. De zuivering in Ooltgensplaat is tientallen jaren oud. Volgens het waterschap zijn meerdere zuiveringen aan het einde van hun levensduur. Ook worden de eisen voor de kwaliteit van het water steeds strenger. Het waterschap wil daarnaast dat de nieuwe zuiveringen minder energie gebruiken.

De eerste paal voor de nieuwe zuivering is eerder al in de grond geplaatst. Maandag werd de start van de werkzaamheden officieel gemarkeerd. Daarbij waren medewerkers van het waterschap, aannemer Van Hattum en Blankevoort en andere betrokkenen aanwezig. Het grootste deel van het werk vindt plaats op het terrein van de zuivering. Tijdens sommige werkzaamheden kan er meer bouwverkeer in de omgeving zijn. Het waterschap verwacht op dit moment geen langdurige of uitzonderlijke overlast door geluid, geur of verkeer. Als werkzaamheden langere tijd gevolgen hebben voor de omgeving, worden omwonenden daar volgens het waterschap vooraf over geïnformeerd. Ook andere rioolwaterzuiveringen worden de komende jaren vernieuwd. Het waterschap heeft aangegeven dat alle zuiveringen waarvoor het verantwoordelijk is uiterlijk rond 2050 moeten zijn gerenoveerd of vernieuwd. De kosten worden opgenomen in de jaarlijkse begroting van het waterschap. Het waterschap heeft geen bedrag bekendgemaakt voor de vernieuwing in Ooltgensplaat of voor de andere projecten.