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Omroep Archipel
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Politiek

Politiek op donderdag: KNRM, een lijsttrekkeraanbeveling en veel vragen

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: SGP Goeree-Overflakkee en GGD

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 37 van 2026.

SGP rukt uit met KNRM Stellendam
SGP Goeree-Overflakkee is op bezoek geweest bij een oefenavond van KNRM Stellendam om zich bij te laten praten over hun werk. Toen de leden aan boord gingen, kwam er een melding binnen over een brand op een schip bij Hoek van Holland. De reddingsboot zette koers naar het incident, inclusief de SGP’ers. “Tijdens deze vaartocht besefte de afvaardiging goed dat de huidige weersomstandigheden nog in het niet vallen bij de soms torenhoge golven en reddingsacties bij nacht en ontij. Dit vraagt veel van de vrijwilligers van de KNRM, die naast reddingen met goede afloop soms ook zeer heftige situaties meemaken”, aldus de partij.

VVD stelt vragen
De VVD heeft deze week diverse vragen gesteld aan het college. Zo wil de partij een update over de kwestie rondom mogelijke zwerfstroom bij een melkveehouderij in Ooltgensplaat. Ook wordt aandacht gevraagd voor staalslakken en waar afgevoerde staalslakken worden gedumpt. Ten slotte is de VVD benieuwd naar hoe de gemeente ervoor staat bij een crisis of ramp. Vragen die werden gesteld, gaan onder meer over scenario’s en noodplannen, noodvoorzieningen en uitval van communicatie.  

Arno Bonte voorgedragen als lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen
Arno Bonte is door de kandidaatsstellingscommissie van PRO voorgesteld als lijsttrekker voor de komende Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Hij heeft twintig jaar bestuurlijke en politieke ervaring en is sinds september 2025 namens PRO gedeputeerde in Zuid-Holland. De commissie zegt: “Arno kan worden gekenschetst als een plezierige en benaderbare bestuurder, die met verschillende partijen in de coalitie en in de oppositie goed kan samenwerken.” Tijdens een ledenvergadering op zaterdag 19 september 2026 stellen de leden van PRO Zuid-Holland de lijst officieel vast.

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