Mantelzorgcafé Stichting ZIJN moet mantelzorgers opnieuw samenbrengen

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Het mantelzorgcafé van Stichting ZIJN gaat op 24 september 2026 weer van start. De organisatie organiseert elke laatste donderdag van de maand een café speciaal voor mantelzorgers. “Het is mooi als iemand dat doet, maar het is niet vanzelfsprekend om voor iemand te zorgen. Daar mag best aandacht voor zijn”, vertelt Carla Vermeulen van ZIJN.

“We organiseren het al jaren, maar we merkten in 2025 een stuk minder animo. Daarvoor was het altijd druk, dus we hebben er ook nooit veel bekendheid aan hoeven geven. Het is een mooi initiatief, dus we willen het nu wel weer oppakken en misschien proberen om het anders in te vullen.” De nieuwe locatie is de Grutterswei in Oude-Tonge, nadat het café eerst in het Diekhuus plaatsvond. “We zagen daar ook altijd wel dezelfde personen die kwamen. Het waren er meestal zo’n twintig, maar de laatste tijd nog wel wat minder. Als er iemand van CuraMare was of een leefstijlcoach langskwam, merkten we wel dat er wat ander publiek kwam. Al komen ze toch vooral voor de ontspanning. Die informatie is dan mooi meegenomen.”

Vooral de verbinding onderling noemt Carla een belangrijke reden waarom mantelzorgers komen. “Die erkenning en herkenning is zo fijn.” Even eruit

De stichting probeert het programma dan ook zo afwisselend mogelijk te maken. “In januari evalueren we het jaar en kijken we naar wat leuk was. Ook plannen we het komende jaar.” Zo zijn er creatieve middagen of wordt er gewandeld. “Maar het sociale stuk is het belangrijkste. De meeste bezoekers komen als we iets te eten organiseren. Ze zijn dan even eruit, even ontspannen, even verlost van de zorg. Het werkt helend.” Een mantelzorger moet echter wel tijdelijk thuis weg kunnen. Carla vermoedt dat dit ook een reden kan zijn waarom niet meer mensen naar het café komen. “Misschien wordt de zorg zwaarder of wordt iemands dementie erger en is er geen respijtzorg. En de mensen die altijd kwamen, worden ook ouder.” Om erachter te komen waar behoefte aan is, wordt een behoeftepeiling gehouden onder de 1.300 geregistreerde mantelzorgers op Goeree-Overflakkee. Hiermee wordt onderzocht wat mantelzorgers nodig hebben om hun zorgtaken vol te houden.