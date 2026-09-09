Wens van ondernemers leidt tot twee nieuwe busstops bij Watertoren

Er zijn twee nieuwe bushaltes gepland op bedrijventerrein Watertoren in Dirksland. Het college heeft daarvoor een verkeersbesluit genomen. Belanghebbenden kunnen vanaf 10 september tot en met 21 oktober 2026 bezwaar maken tegen het besluit.

De bus moet vanaf december 2026 gaan stoppen bij het industrieterrein. Volgens de gemeente was dit al langer een wens van ondernemers op het terrein. De dichtstbijzijnde halte ligt nu aan het Schelpenpad, waardoor vervolgens nog 1.300 meter moet worden afgelegd om de Watertoren te bereiken.

Buurtbuslijn 734 rijdt vanaf december via het industrieterrein. Hiervoor worden twee busstops aangewezen. De ene komt ter hoogte van nummer 35b, bij een automaterialenzaak. De andere is gepland bij de ingang van het terrein, ter hoogte van nummer 49f. De stops worden aangegeven met een bord dat aan een lantaarnpaal wordt bevestigd.